Bihar AQI: बिहार में मौसम बदलते ही बढ़ने लगा वायु प्रदूषण, अररिया और सिवान की हवा सबसे खराब
मौसम बदलने के साथ बिहार के कई शहरों में वायु प्रदूषण बढ़ गया है। अररिया, सिवान और पटना के राजवंशी ...और पढ़ें
HighLights
अररिया, सिवान, राजवंशी नगर की हवा सबसे खराब दर्ज।
मौसम में बदलाव और कोहरे से बढ़ा वायु प्रदूषण।
बिहार के कई शहरों में मध्यम प्रदूषित हवा रही।
जागरण संवाददाता, पटना। मौसम में बदलाव आने के साथ राजधानी सहित कई शहरों की हवा प्रदूषित होने लगी है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार मंगलवार को प्रदेश के अररिया, सिवान एवं राजधानी के राजवंशी नगर की हवा सबसे खराब रही।
अररिया का 218 वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) दर्ज किया गया। जबकि, राजवंशी नगर का 205 एवं सिवान का 204 एक्यूआई दर्ज किया गया। पटना का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 161 दर्ज किया गया। जबकि, पटना सिटी का 171, समनपुरा का 157, दानापुर का 134 एवं मुरादपुर का 132 दर्ज किया गया।
कोहरे और तापमान में बदलाव के कारण बढ़ा प्रदूषण
प्रदेश के पूर्णिया, कटिहार, मोतिहारी, बेतिया, सहरसा, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, गया, गोपालगंज, मधुबनी, औरंगाबाद, बक्सर एवं आरा की हवा मध्यम प्रदूषित शहरों में रहा। वहीं, राजगीर, सीतामढ़ी, बेगूसराय, बिहारशरीफ, किशनगंज, मुंगेर, सासाराम एवं समस्तीपुर की हवा संतोषजनक रही।
पर्षद के अनुसार ठंड के दिनों में कोहरे और तापमान में बदलाव के कारण वातावरण में मौजूद प्रदूषकों का फैलाव प्रभावित होता है। कोहरे की स्थिति में धूल और धुएं के कण लंबे समय तक वातावरण में रहने के कारण प्रदूषण का स्तर बढ़ता है।
मध्यम प्रदूषित वाले शहर
|शहर
|एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI)
|पूर्णिया
|199
|कटिहार
|185
|मोतिहारी
|183
|बेतिया
|179
|पटना
|161
|सहरसा
|161
|हाजीपुर
|152
|मुजफ्फरपुर
|149
|गया
|135
|गोपालगंज
|132
|मधुबनी
|130
|औरंगाबाद
|120
|बक्सर
|103
|आरा
|102
यहां की हवा रही संतोषजनक
|शहर का नाम
|AQI
|राजगीर
|95
|सीतामढ़ी
|91
|बेगूसराय
|90
|बिहारशरीफ
|85
|किशनगंज
|68
|मुंगेर
|62
|सासाराम
|54
|समस्तीपुर
|51
वायु गुणवत्ता की श्रेणी
|श्रेणी
|AQI मान
|अच्छा
|0 - 50
|संतोषजनक
|51 - 100
|मध्यम प्रदूषित
|101 - 200
|खराब
|201 - 300
|बहुत खराब
|301 - 400
|गंभीर
|401 - 450
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