पढ़ाई से परीक्षा तक सब होगा हाईटेक, बिहार के सभी विश्वविद्यालयों में जल्द लागू होगी AI नीति 

दीनानाथ साहनी, पटना। यदि सरकार की प्रस्तावित कार्ययोजना पर तेजी से अमल हुआ तो बिहार के सभी यूनिवर्सिटी में जल्द ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) नीति लागू होगी। इसके दायरे में प्रदेश के सभी उच्च शिक्षण संस्थान आएंगे।

नीति में उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन और प्रश्नपत्र तैयार करने के साथ वर्चुअल लैब, चैटबाट (एक साफ्टवेयर एप्लिकेशन) तथा पढ़ाने और सीखने की प्रक्रिया में AI के उपयोग को शामिल किया जाएगा।

इसका इस्तेमाल पाठ्यक्रम निर्माण करने से लेकर कौशल विकास तक में होगा। शिक्षकों के शिक्षण कार्य, छात्र-छात्राओं की पढ़ाई, नवाचार, शोध, परीक्षा, लेखा और प्रशासनिक कामकाज को बेहतर बनाने के लिए AI के इस्तेमाल को प्राथमिकता दी जाएगी।

इस प्रस्तावित कार्ययोजना को मूर्तरूप देने पर सरकार के स्तर पर सहमति बन चुकी है। इसे लेकर नीति निर्धारण हेतु कार्य भी शुरू हो चुका है।

बिहार सरकार के एक उच्च पदस्थ अधिकारी ने बताया कि निकट भविष्य में उच्च शिक्षा में AI के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने विश्वविद्यालयों में AI का प्रभावी क्रियान्वयन और नियंत्रण को लेकर पॉलिसी का प्रारुप बनाने की जिम्मेदारी दो विभागों को सौंपी है।