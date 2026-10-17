STET 2026: इस दिन से डाउनलोड होगा एडमिट कार्ड, 25 अक्टूबर से शुरू होगी परीक्षा

डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार में माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा (STET) 2026 में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के लिए एडमिट कार्ड जारी होने की तारीख तय की गई है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से 18 अक्टूबर को प्रवेश पत्र जारी किया जाएगा। अभ्यर्थी रविवार को दोपहर बाद आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे।

परीक्षा 25 अक्टूबर से 20 नवंबर 2026 तक आयोजित की जाएगी। परीक्षा में शामिल होने के लिए उम्मीदवारों को प्रवेश पत्र में दर्ज निर्देशों का पालन करना होगा। यूजर आईडी और पासवर्ड से मिलेगा प्रवेश पत्र एसटीईटी 2026 का एडमिट कार्ड समिति की निर्धारित वेबसाइट https://stetregistration.cbrt.co.in पर उपलब्ध कराया जाएगा। अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र डाउनलोड करने के लिए अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड का इस्तेमाल करना होगा। लॉगिन करने के बाद एडमिट कार्ड डाउनलोड कर उसका प्रिंट निकाल सकेंगे। आवेदन करने और निर्धारित परीक्षा शुल्क जमा करने वाले अभ्यर्थी प्रवेश पत्र डाउनलोड कर पाएंगे। एडमिट कार्ड में परीक्षा केंद्र और समय की जांच जरूरी प्रवेश पत्र डाउनलोड करने के बाद अभ्यर्थियों को उसमें दर्ज सभी जानकारियों की जांच करनी चाहिए। एडमिट कार्ड पर परीक्षा की तिथि, समय और परीक्षा केंद्र का विवरण दिया रहेगा।

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष डॉ. त्यागराजन एसएम ने अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र में दर्ज विवरण ध्यानपूर्वक जांचने की सलाह दी है। किसी भी तरह की परेशानी से बचने के लिए उम्मीदवारों को परीक्षा से पहले एडमिट कार्ड का प्रिंट निकालकर सुरक्षित रखना चाहिए।

परीक्षा केंद्र पर इन निर्देशों का रखना होगा ध्यान एसटीईटी परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को एडमिट कार्ड पर दिए गए दिशा-निर्देशों का पालन करना होगा। परीक्षा केंद्र पर पहुंचने से पहले रिपोर्टिंग समय और अन्य जरूरी निर्देशों को पढ़ लेना चाहिए।

परीक्षा की तैयारी के साथ-साथ प्रवेश पत्र में दी गई जानकारी पर ध्यान देना भी जरूरी है। उम्मीदवारों को परीक्षा के दिन निर्धारित समय के अनुसार केंद्र पर पहुंचना होगा। पेपर-1 में 16 विषयों की होगी परीक्षा एसटीईटी 2026 के पेपर-1 में माध्यमिक स्तर यानी कक्षा 9वीं और 10वीं के लिए 16 विषयों में परीक्षा आयोजित की जाएगी। इनमें हिंदी, उर्दू, बांग्ला, मैथिली, संस्कृत, अरबी, फारसी, भोजपुरी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान शामिल हैं।

इसके अलावा शारीरिक शिक्षा, संगीत, ललित कला और नृत्य विषयों की परीक्षा भी होगी। इस पेपर के माध्यम से माध्यमिक स्तर पर शिक्षक बनने की पात्रता से संबंधित अभ्यर्थियों का मूल्यांकन किया जाएगा। पेपर-2 में 29 विषयों के लिए होगी परीक्षा पेपर-2 के तहत उच्च माध्यमिक स्तर यानी कक्षा 11वीं और 12वीं के लिए 29 विषयों में परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसमें विभिन्न भाषाओं के साथ विज्ञान, कला, वाणिज्य और कंप्यूटर विज्ञान जैसे विषय शामिल हैं।