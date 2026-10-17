पटना: स्कूल-कॉलेजों में दुर्गा पूजा की छुट्टी, 22 अक्टूबर के बाद शुरू होगी पढ़ाई

जागरण संवाददाता, पटना। पटना विश्वविद्यालय और पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय सहित सरकारी और निजी स्कूलों में शनिवार से दुर्गा पूजा की छुट्टी घोषित हो गई। अब शिक्षण संस्थानों में 22 अक्टूबर से शिक्षण कार्य प्रारंभ होगा।

इसके बाद दोनों विश्वविद्यालयों में आठ से 16 नवंबर तक दीपावली और छठ पूजा की छुट्टी घोषित हो जाएगी। स्कूलों में दीपावली और छठ पूजा की छुट्टी आठ नवंबर से संभावित है।

इधर, दुर्गा पूजा की छुट्टी के बाद पटना विश्वविद्यालय में यूजी में नामांकन लिए विद्यार्थियों को हॉस्टल आवंटन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।

डीएसडब्ल्यू प्रो. कामेश्वर पंडित ने बताया कि 22 अक्टूबर छात्रावास के लिए समर्थ पोर्टल के माध्यम से आवेदन लिया जाएगा।

दुर्गा पूजा की छुट्टी के दौरान भी पोर्टल खुला रहेगा। इस दौरान छात्रावास के लिए आवेदन किया जा सकता है। जरूरत पड़ी तो आवेदन की तिथि बढ़ाई जा सकती है।

26 से 31 अक्टूबर तक चलेगा सुरक्षित बचपन अभियान

पटना के चयनित राजकीय और राजकीयकृत उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 26 से 31 अक्टूबर तक सुरक्षित बचपन अभियान चलाया जाएगा। इसके तहत बच्चों को यौन अपराधों से संरक्षण अधिनियम (पाक्सो), 2012 के प्रावधानों के प्रति जागरूक किया जाएगा।

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली और बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, पटना के निर्देश पर यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। जिला शिक्षा पदाधिकारी योगेश कुमार ने इस संबंध में सभी संबंधित विद्यालयों के प्राचार्यों और प्रधानाध्यापकों को निर्देश जारी किया है।