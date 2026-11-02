पटना-पूर्णिया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे से गंडक पुल तक: बिहार को मिल सकती है 49000 करोड़ के सड़क प्रोजेक्ट्स की सौगात

राज्य ब्यूरो, पटना। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सोमवार को दिल्ली दौरे के दौरान केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के साथ उच्चस्तरीय बैठक की।

गडकरी के आवास पर हुई बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों एवं एक्सप्रेस-वे के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने तथा लंबित परियोजनाओं को शीघ्र शुरू करने पर विस्तार से चर्चा की।

गडकरी को बताया कि बिहार में 49,751 करोड़ रुपये की लगभग 330 किमी कुल लंबाई की चार महत्वपूर्ण परियोजनाओं को भारत सरकार की पीपीपीएसी (सार्वजनिक निजी भागीदारी मूल्यांकन समिति) द्वारा स्वीकृति मिल चुकी है।

केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से सीएम सम्राट चौधरी ने की मुलाकात।

लॉजिस्टिक्स लागत को कम करने एवं यातायात को सुगम बनाने की दृष्टि से ये परियोजनाएं अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। वर्तमान में ये सीसीईए (आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति) की अंतिम स्वीकृति के लिए विचाराधीन हैं।

गंडक नदी पर दो-लेन पुल

इसमें 1976.77 करोड़ की लागत वाले एनएच-727एए (गंडक नदी पर दो-लेन पुल), बिहार के मनुआपुल (बेतिया) को उत्तर प्रदेश के तिवारीपट्टी (सेवराही) से जोड़ने वाले पुल एवं पहुंच पथ का निर्माण, 8455.86 करोड़ रुपये की लागत वाले सरिस्ताबाद-दीदारगंज एवं अनीसाबाद-दीदारगंज खंड में छह लेन एलिवेटेड एवं सर्विस रोड का निर्माण हाईब्रिड एन्यूटी मोड में 31987.11 करोड़ रुपये की लागत से होना है।