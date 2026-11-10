बिहार में 125 यूनिट मुफ्त बिजली पर बहस, सक्षम कौन और फैसला करने का अधिकार किसे? सम्राट चौधरी की अपील पर 10 बड़े सवाल

डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार में 125 यूनिट मुफ्त बिजली का मुद्दा अब सिर्फ सरकारी सब्सिडी तक सीमित नहीं रह गया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की ओर से सक्षम लोगों से बिजली सब्सिडी छोड़ने की अपील ने एक नई बहस छेड़ दी है। सवाल यह है कि आखिर सक्षम व्यक्ति की पहचान कैसे होगी?

क्या महीने में 125 यूनिट से अधिक बिजली खर्च करने वाला हर परिवार सक्षम है? क्या आयकर देने वाला हर व्यक्ति आर्थिक रूप से मजबूत है? और क्या सरकार के पास ऐसा कोई पैमाना है, जिससे गरीब, निम्न मध्यमवर्ग और संपन्न परिवारों के बीच अंतर किया जा सके?

बिहार में बिजली उपभोक्ताओं और बिजली खपत से जुड़े आंकड़े इस बहस को और दिलचस्प बनाते हैं। आइए, 10 बिंदुओं में समझते हैं कि 125 यूनिट मुफ्त बिजली की योजना के बीच असली सवाल क्या हैं। 1. चुनावी घोषणा से शुरू हुई मुफ्त बिजली की कहानी याद कीजिए अगस्त 2025 का समय। बिहार विधानसभा चुनाव की राजनीतिक सरगर्मी तेज थी। तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य के हर परिवार को प्रतिमाह 125 यूनिट मुफ्त बिजली देने की घोषणा की थी।

उस समय सम्राट चौधरी राज्य के वित्त मंत्री थे। इस घोषणा का सीधा लाभ घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को मिला। अब सत्ता की जिम्मेदारी बदलने के बाद मुफ्त बिजली को लेकर सक्षम लोगों से सब्सिडी छोड़ने की अपील की जा रही है। ऐसे में सवाल है कि जिस योजना को हर परिवार के लिए घोषित किया गया था, उसमें अब सक्षम और अक्षम की पहचान कैसे होगी?

2. 125 यूनिट से अधिक खपत मतलब सक्षम होना नहीं बिहार में लगभग 1.86 करोड़ बिजली उपभोक्ता हैं। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, करीब 1.68 करोड़ उपभोक्ता ऐसे हैं जिनकी मासिक बिजली खपत 125 यूनिट या उससे कम है। वहीं लगभग 18.66 लाख उपभोक्ता ऐसे हैं, जिनकी खपत इससे अधिक है। लेकिन क्या 125 यूनिट से ज्यादा बिजली इस्तेमाल करने वाला हर परिवार अमीर है? किसी घर में सदस्यों की संख्या अधिक हो सकती है। बच्चों की पढ़ाई, बुजुर्गों की जरूरत और गर्मी के मौसम में पंखे-कूलर का इस्तेमाल भी खपत बढ़ा सकता है। इसलिए केवल बिजली मीटर की रीडिंग को आर्थिक हैसियत का पैमाना बनाना कितना उचित होगा? 3. बिहार में आयकरदाता सिर्फ 0.5 प्रतिशत, लेकिन क्या यही है अमीरी का पैमाना? दिए गए आंकड़ों के मुताबिक, बिहार की अनुमानित आबादी करीब 13.30 करोड़ है। इसमें आयकरदाताओं की संख्या लगभग 6.65 लाख बताई गई है। यानी आबादी के अनुपात में इनकी हिस्सेदारी करीब 0.5 प्रतिशत बैठती है।

दूसरी ओर, राज्य की बड़ी आबादी ऐसी है जो आयकर के दायरे में नहीं आती। लेकिन आयकर नहीं देना और आर्थिक रूप से कमजोर होना एक ही बात नहीं है। इसी तरह आयकर देना भी हर परिस्थिति में संपन्नता का अंतिम प्रमाण नहीं हो सकता। ऐसे में सरकार को स्पष्ट करना होगा कि सक्षम परिवार की पहचान आय, संपत्ति, रोजगार या किसी दूसरे आधार पर होगी। 4. 12 लाख उपभोक्ताओं का गणित और मध्यमवर्ग की चिंता एक तरफ 125 यूनिट से अधिक बिजली इस्तेमाल करने वाले करीब 18.66 लाख उपभोक्ता हैं। दूसरी तरफ आयकरदाताओं की संख्या करीब 6.65 लाख बताई जा रही है। इन दोनों आंकड़ों का अंतर लगभग 12.01 लाख है। इसी अंतर को लेकर मध्यमवर्गीय परिवारों की चिंता सामने आ रही है। हालांकि, यह अंतर अपने आप में सक्षम परिवारों की वास्तविक संख्या साबित नहीं करता, क्योंकि आयकरदाता और अधिक बिजली खपत करने वाले उपभोक्ता एक-दूसरे से जुड़े भी हो सकते हैं। असली सवाल यह है कि सरकार इन परिवारों की आर्थिक स्थिति का आकलन किस आधार पर करेगी?

5. सबसे पहले मुख्यमंत्री और राज्यपाल पेश करें मिसाल अगर सरकार सक्षम लोगों से सब्सिडी छोड़ने की अपील कर रही है तो इसकी शुरुआत शीर्ष पदों से क्यों नहीं होनी चाहिए? मुख्यमंत्री और राज्यपाल को अपने पद के अनुरूप वेतन और सुविधाएं मिलती हैं।

ऐसे में क्या वे अपने सरकारी आवास पर इस्तेमाल होने वाली बिजली का भुगतान निजी आय से करने की पहल करेंगे? यह सवाल केवल राजनीतिक नहीं, बल्कि सार्वजनिक जीवन में उदाहरण पेश करने से जुड़ा है। सरकार की अपील को प्रभावी बनाने के लिए शीर्ष नेतृत्व की स्वैच्छिक पहल एक संदेश दे सकती है।

6. IAS-IPS और न्यायपालिका के सामने भी नैतिक चुनौती बिहार में बड़े प्रशासनिक पदों पर तैनात अधिकारियों को भी इस बहस से अलग नहीं रखा जा सकता। IAS और IPS अधिकारियों के सरकारी आवासों पर बिजली की खपत और उसके भुगतान को लेकर पारदर्शिता होनी चाहिए।

इसी तरह न्यायपालिका के आवासों में बिजली खर्च और सरकारी सुविधाओं के नियम भी स्पष्ट होने चाहिए। इसका उद्देश्य किसी वर्ग पर सवाल खड़ा करना नहीं, बल्कि यह देखना है कि सब्सिडी छोड़ने की अपील में जिम्मेदारी का भाव सभी स्तरों पर दिखाई देता है या नहीं।

7. विधायक और विधान पार्षद भी क्यों न बनें उदाहरण? जनप्रतिनिधि जनता की आर्थिक स्थिति और सरकारी योजनाओं की जरूरतों को सबसे करीब से समझते हैं। ऐसे में विधायक और विधान पार्षद भी स्वेच्छा से बिजली सब्सिडी छोड़ने की पहल कर सकते हैं।

अगर जनप्रतिनिधि अपनी सुविधा से मिलने वाली सब्सिडी का परित्याग करते हैं तो इससे सरकार की अपील को नैतिक मजबूती मिल सकती है। लेकिन यह पहल स्वैच्छिक होनी चाहिए और सरकारी आवासों में बिजली भुगतान के नियम भी सार्वजनिक होने चाहिए।

8. बिहार की बिजली खपत विकास की असली तस्वीर भी दिखाती है उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक, बिहार में प्रति व्यक्ति सालाना बिजली खपत लगभग 374 यूनिट बताई जाती है। इसका मासिक औसत करीब 31.2 यूनिट और दैनिक औसत लगभग 1.02 यूनिट बैठता है।

वहीं भारत में प्रति व्यक्ति सालाना बिजली खपत करीब 1400 यूनिट के आसपास बताई जाती है। विकसित देशों में यह आंकड़ा इससे काफी अधिक है। हालांकि, बिजली खपत ही विकास का अकेला पैमाना नहीं है, लेकिन यह जरूर बताती है कि बिहार में घरेलू ऊर्जा उपयोग और जीवन स्तर को बेहतर बनाने की अभी बड़ी गुंजाइश है। 9. 50 लाख वोटरों पर पड़ सकता है फैसले का असर अगर लगभग 12 लाख उपभोक्ताओं के परिवारों को संभावित रूप से प्रभावित मानकर प्रति परिवार तीन से चार वयस्क मतदाताओं का अनुमान लगाया जाए तो करीब 36 से 48 लाख मतदाताओं तक इसका असर पहुंच सकता है।

यह केवल एक अनुमान है, वास्तविक प्रभावित मतदाताओं की संख्या नहीं। फिर भी यह आंकड़ा बताता है कि बिजली सब्सिडी का सवाल केवल सरकारी खजाने तक सीमित नहीं है। इसका सीधा संबंध आम परिवारों के मासिक बजट और राजनीतिक जनमत से भी जुड़ सकता है।

10. अपील से पहले सरकार को तय करना होगा सक्षमता का पैमाना बिहार सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि सक्षम परिवार की परिभाषा क्या होगी? क्या सालाना आय के आधार पर सब्सिडी छोड़ी जाएगी? क्या संपत्ति, वाहन, सरकारी नौकरी या आयकर रिटर्न को आधार बनाया जाएगा?

क्या बड़े परिवारों और सीमित आय वाले शहरी परिवारों के लिए अलग व्यवस्था होगी? सरकार को इन सवालों पर स्पष्ट नीति सामने रखनी चाहिए। स्वैच्छिक सब्सिडी त्याग की अपील तभी सार्थक होगी, जब जनता को यह भरोसा हो कि इसका बोझ जरूरतमंद और निम्न मध्यमवर्गीय परिवारों पर नहीं पड़ेगा।