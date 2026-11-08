125 यूनिट मुफ्त बिजली पर 1 दिसंबर से विशेष अभियान, दीपावली पर CM सम्राट का एलान; सौगात देने आएंगे PM मोदी

डिजिटल डेस्क, पटना। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने दीपावली के अवसर पर बिहारवासियों के लिए 125 यूनिट मुफ्त बिजली योजना को लेकर महत्वपूर्ण घोषणा की।

उन्होंने कहा कि एक दिसंबर से राज्य में विशेष अभियान शुरू किया जाएगा। इसके तहत मुफ्त बिजली का लाभ ले रहे उपभोक्ता अपनी इच्छा से इस सुविधा को छोड़ सकेंगे।

मुख्यमंत्री ने लोगों से अपील की कि आर्थिक रूप से सक्षम परिवार स्वेच्छा से सब्सिडी छोड़ने के लिए आगे आएं। रविवार को राजधानी की एक अनुसूचित जाति बस्ती में लोगों के साथ दीपावली की खुशियां साझा करने मुख्यमंत्री पहुंचे थे।

उन्‍होंने कहा कि वर्तमान में राज्य के 1.92 करोड़ परिवारों को 125 यूनिट मुफ्त बिजली का लाभ मिल रहा है। इस पहल की तुलना प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के उस आग्रह से की, जिसमें लोगों से रसोई गैस पर मिलने वाली सब्सिडी स्वेच्छा से छोड़ने की अपील की गई थी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बिजली सब्सिडी के मामले में भी इसी तरह लोगों से आगे आने का आग्रह किया जाएगा। उन्होंने बताया कि सरकार प्रति परिवार प्रतिवर्ष करीब 10 हजार रुपये की बिजली सब्सिडी दे रही है। इस योजना के तहत उपभोक्ताओं को अपनी इच्छा से मुफ्त बिजली का लाभ छोड़ने का विकल्प दिया जाएगा। प्रधानमंत्री के बिहार दौरे पर मिल सकती हैं कई सौगातें मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2025 में एनडीए सरकार बनने के बाद बिहार में उसके शासन का एक वर्ष पूरा हो रहा है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को बिहार आने का आग्रह किया गया है। उन्होंने उम्मीद जताई कि प्रधानमंत्री के बिहार दौरे पर राज्य को कई सौगातें मिलेंगी।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश लगातार विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। वहीं, पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में विकास की जो राह दिखाई थी, वर्तमान सरकार उसी दिशा में आगे बढ़ रही है। मुख्यमंत्री ने कामना की कि बिहार समृद्धि और विकास के रास्ते पर और मजबूती से आगे बढ़े।

दलित और पिछड़ी बस्तियों में दीपावली मनाने की अपील मुख्यमंत्री ने सभी जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों से विशेष अपील की कि वे अपने-अपने क्षेत्रों की दलित, महादलित, पिछड़ा और अति पिछड़ा बस्तियों में जाकर लोगों के साथ दीपावली मनाएं। उन्होंने कहा कि समाज के वंचित और पिछड़े वर्गों के लोगों के साथ त्योहार की खुशियां साझा करना जरूरी है। पर्व की खुशियां समाज के हर वर्ग तक पहुंचनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि वह स्वयं भी इसी उद्देश्य से बस्ती में पहुंचे हैं।

बस्तर में जवानों के साथ दीपावली मना रहे प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के बस्तर दौरे का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जवानों के साथ दीपावली मना रहे हैं। कभी नक्सलवाद से प्रभावित रहा बस्तर आज नक्सलवाद से मुक्ति की दिशा में आगे बढ़ रहा है। यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि का प्रतीक है।