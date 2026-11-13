बिहार: एक तरफ 9 DM समेत 10 IAS अफसरों को मिला प्रमोशन का तोहफा, दूसरी तरफ इन अधिकारियों पर कसा शिकंजा

राज्य ब्यूरो, पटना। भारतीय प्रशासनिक सेवा के 10 अधिकारियों को अपर सचिव स्तर में प्रोन्नति (Bihar IAS Promotion) दी गई है। प्रोन्नति पाने वाले 2018 बैच के अधिकारी हैं और इनमें से नौ अलग-अलग जिलों में डीएम के रूप में तैनात हैं।

जिन अधिकारियों को प्रोन्नति दी गई है उनमें कटिहार के डीएम आशुतोष द्विवेदी, शिवहर की डीएम प्रतिभा रानी, सारण के डीएम, वैभव श्रीवास्तव, अररिया के डीएम, विनोद दूहन, मधेपुरा के डीएम, अभिषेक रंजन, शेखपुरा के डीएम, शेखर आनंद, अरवल की डीएम अमृषा बैंस, बक्सर की डीएम साहिला, मुंगेर के डीएम, निखिल धनराज निप्पणीकर तथा माध्यमिक शिक्षा निदेशक नितिन कुमार सिंह शामिल है। प्रोन्नति अगले वर्ष एक जनवरी से प्रभावी होगी।

आईएएस-आईपीएस व भारतीय वन सेवा के अफसरों के खिलाफ सेवा संपुष्टि पूर्व अनुशासनिक कार्रवाई का ब्योरा ऑनलाइन करने का निर्देश भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा तथा भारतीय वन सेवा के अधिकारियों के खिलाफ अगर उनकी सेवा संपुष्टि के पूर्व अनुशासनिक कार्रवाई होती है तो इसका ब्योरा ऑनलाइन उपलब्ध कराना अनिवार्य किया गया है।