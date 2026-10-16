बिहार में हाईवे और बाईपास के लिए खुला खजाना, 1.64 लाख करोड़ के 32 प्रोजेक्ट्स को हरी झंडी

राज्य ब्यूरो, पटना। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के सचिव वी. उमाशंकर की अध्यक्षता में बिहार राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास, चौड़ीकरण, सुदृढ़ीकरण, बाईपास निर्माण एवं रेल ओवर ब्रिज से संबंधित परियोजनाओं की वार्षिक कार्ययोजना 2026-27 के संबंध में शुक्रवार को आयोजित बैठक में 1.64 लाख करोड़ की योजनाओं को स्वीकृति दी गई।

बैठक में पथ निर्माण विभाग के सचिव पंकज कुमार पाल व सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। वार्षिक कार्ययोजना 2026-27 के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग प्रभाग, पथ निर्माण विभाग, बिहार तथा एनएचएआई की परियोजनाओं को मिलाकर कुल 2,424 किलोमीटर की परियोजनाओं को स्वीकति दी गई , जिनकी कुल अनुमानित लागत 1,64,518 करोड़ रुपये है। राष्ट्रीय राजमार्ग प्रभाग एवं पथ निर्माण विभाग, बिहार की परियोजनाएं राष्ट्रीय राजमार्ग प्रभाग एवं पथ निर्माण विभाग, बिहार के अंतर्गत कुल 18 परियोजनाओं को स्वीकति दी गई। इनकी कुल लंबाई लगभग 739 किलोमीटर तथा अनुमानित लागत 24,940 करोड़ रुपये है।