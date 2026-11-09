डिजिटल डेस्क, पटना। भोजपुर जिले के बिहिया थाना क्षेत्र के रामडिहरा गांव में आपसी विवाद के बाद तेज रफ्तार स्कॉर्पियो से लोगों को कुचलने की घटना में दो सगे भाइयों की मौत हो गई।

इस घटना में छह लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद आरोपित अपने साथियों के साथ स्कॉर्पियो लेकर फरार हो गया। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इस घटना पर गहरी संवेदना जताई है।

उन्‍होंने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री ने अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट कर घटना को अत्यंत दुखद एवं पीड़ादायक बताया।

उन्होंने कहा कि आपसी विवाद के बाद तेज रफ्तार वाहन की चपेट में आने से दो लोगों की मौत और कई लोगों के घायल होने की खबर से वे मर्माहत हैं।

मृतकों के स्वजन के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए उन्होंने ईश्वर से दिवंगत आत्माओं की शांति और शोकाकुल परिवारों को दुख सहने की शक्ति देने की प्रार्थना की। साथ ही घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की।

मृतकों के स्वजन को मिलेंगे चार-चार लाख रुपये

मुख्यमंत्री ने मृतकों के निकटतम परिजनों को अनुग्रह अनुदान के रूप में चार-चार लाख रुपये की सहायता राशि उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। उन्होंने प्रशासन को सभी घायलों का बेहतर इलाज सुनिश्चित करने को भी कहा है।

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि घटना के दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। उनके इस निर्देश के बाद प्रशासनिक स्तर पर घटना को लेकर कार्रवाई की प्रक्रिया तेज होने की उम्मीद है।

छठ का गीत बजने के दौरान हुआ विवाद बताया गया कि रामडिहरा गांव स्थित सूर्य मंदिर पर छठ का गीत बज रहा था। इसी दौरान किसी बात को लेकर विवाद हो गया। आरोप है कि इसके बाद गांव के ही एक व्यक्ति ने तेज रफ्तार स्कॉर्पियो से वहां मौजूद लोगों को कुचल दिया।