बिहार में ओला-उबर को टक्कर देगी 'भारत टैक्सी': नवंबर अंत से शुरुआत, ड्राइवर भी बनेंगे कंपनी के हिस्सेदार

राज्य ब्यूरो, पटना। राज्य में नवंबर माह के अंत तक भारत टैक्सी सेवा शुरू की जाएगी। यात्रियों की सुविधा के लिए भारत टैक्सी कस्टमर एप को एक्टिवेट कर दिया गया है तथा एप की टेस्टिंग पूरी भी कर ली गई है।

भारत टैक्सी सेवा शुरू करने की तैयारियों को लेकर सोमवार को परिवहन सचिव राज कुमार की अध्यक्षता में विश्वेश्वरैया भवन में बैठक आयोजित की गई। परिवहन सचिव ने बताया कि इस सेवा के शुरू होने से टैक्सी चालकों और यात्रियों दोनों को परिवहन का नया एवं बेहतर विकल्प मिलेगा। उन्होंने सभी संबंधित विभागों एवं संगठनों को आपसी समन्वय के साथ शेष तैयारियों को निर्धारित समय-सीमा में पूरा करने का निर्देश दिया। इन शहरों में होगी शुरुआत राज्य परिवहन आयुक्त आरिफ अहसन ने बताया कि प्रथम फेज में पटना, गया, वैशाली और मुजफ्फरपुर में भारत टैक्सी सेवा शुरू करने की योजना है। ऑटो एवं कैब एसोसिएशन के सहयोग से अधिक से अधिक ड्राइवरों को इस प्लेटफार्म से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। भारत टैक्सी के सीईओ कर्नल हिमांशु ने बताया कि बिहार में अब तक लगभग 2,005 टैक्सी चालक भारत टैक्सी प्लेटफार्म से जुड़ चुके हैं।