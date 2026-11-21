संवाद सहयोगी, बाढ़। बाढ़ थाना क्षेत्र के बुढ़नपुर गांव में शादी समारोह के दौरान हर्ष फायरिंग में 11 वर्षीय बच्चा गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हो गया। बारात मिलन के दौरान चलाई गई गोली आर्यन कुमार के गले में जा लगी। गोली लगते ही बच्चा खून से लथपथ होकर जमीन पर गिर पड़ा।

घटना के बाद शादी समारोह में अफरातफरी मच गई। परिजन आनन-फानन में उसे बाढ़ अनुमंडलीय अस्पताल ले गए, जहां प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए पटना रेफर कर दिया गया। आर्यन कुमार के गले में लगी गोली जानकारी के अनुसार, बुढ़नपुर गांव में शादी समारोह आयोजित था। इसी दौरान बारात मिलन की रस्म चल रही थी। तभी कुछ लोगों ने हर्ष फायरिंग शुरू कर दी। इसी बीच एक गोली कृष्णानंद सिंह के 11 वर्षीय पुत्र आर्यन कुमार के गले में लग गई।

अचानक हुई इस घटना से समारोह में मौजूद लोगों के बीच भगदड़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई। परिजन और ग्रामीण घायल बच्चे को लेकर अस्पताल पहुंचे। बाढ़ अनुमंडलीय अस्पताल में चिकित्सक डॉ. दिलीप कुमार ने बच्चे का प्राथमिक उपचार किया। उन्होंने बताया कि गोली गले को छूते हुए बाहर निकल गई है। फिलहाल बच्चा खतरे से बाहर बताया जा रहा है। हालांकि, बेहतर और विस्तृत उपचार के लिए परिजन उसे लेकर पटना रवाना हो गए।