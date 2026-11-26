संवाद सूत्र, बख्तियारपुर। रवाईच निवासी गौरव कुमार उर्फ गोलू की गुमशुदगी मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने हत्या कर शव गंगा में फेंकने की बात कही।

पुलिस के मुताबिक घटना के दिन मामले में संलिप्त अपराधियों ने राकेश कुमार से संपर्क कर नाव का भाड़ा तय किया। इसके बाद राकेश ने अपराधियों को घोसवरी में नाव उपलब्ध कराया, जिसे उसका भाई मुकेश कुमार चला रहा था।

शव को बीच गंगा में फेंक दिया इसी बीच मृतक और अपराधी नाव से जब चिरैया के सामने बीच गंगा में पहुंचे आरोपितों ने गोलू की गोली मारकर हत्या कर दी और शव को बीच गंगा में फेंक दिया। हालांकि मामले में गिरफ्तार सालिमपुर थाना के ग्यासपुर महाजी निवासी नाविक और उसके भाई के निशानदेही पर पुलिस ने नाव से खून के धब्बे जब्त कर एफ एस एल को जांच के लिए उपलब्ध कराया। पुलिस ने शव की तलाशी के क्रम में मछुआरों और एसडीआरएफ के सहयोग से तलाशी अभियान चलाया लेकिन सफलता नहीं मिली।