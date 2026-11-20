राज्य ब्यूरो, पटना। आय से अधिक संपत्ति के मामले में आर्थिक अपराध इकाई (ईओयू) ने सीतामढ़ी के बाजपट्टी प्रखंड प्रमुख मोहम्मद अफजल आलम के चार ठिकानों पर गुरुवार को छापामारी की।

ईओयू के अनुसार, पंचायत समिति सदस्य के रूप में महज दस हजार रुपये मासिक भत्ता पाने वाले प्रखंड प्रमुख के ठिकानों से 30 लाख रुपये नकद और करीब 10 लाख रुपये के गहने मिले हैं।

इसके अलावा पिछले पांच वर्षों में खरीदी गई 14 जमीन व मकानों के दस्तावेज मिले हैं। इनमें मुजफ्फरपुर के औराई प्रखंड में दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ खरीदी गई 104 डिसमिल जमीन भी शामिल है, जिसका निबंधन मूल्य चार करोड़ रुपये बताया गया है।

शेष जमीन की कीमत भी करोड़ों रुपये में होने की संभावना है, जिसका आकलन और सत्यापन कराया जा रहा है। इसके अलावा छापामारी में विभिन्न बैंकों के 12 खातों और भारतीय जीवन बीमा निगम की आठ पालिसियों से जुड़े दस्तावेज भी बरामद हुए हैं।

अफजल आलम के विरुद्ध प्राथमिक रूप से आय से 1.25 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति अर्जित करने के मामले में प्राथमिकी दर्ज की गई है। यह उनकी ज्ञात आय से करीब 259.94 प्रतिशत अधिक है। ईओयू अधिकारियों के अनुसार, बरामद दस्तावेजों की जांच की जा रही है। संपत्ति के आकलन में अभी और वृद्धि होने की संभावना है। लोकसेवक के रूप में कर्तव्य से विचलन के आरोपों की जानकारी पंचायत राज विभाग को भी दी जा रही है।

दिसंबर, 2021 में संभाला प्रखंड प्रमुख का पद: गुरुवार को ईओयू के डीएसपी स्तर के अधिकारियों के नेतृत्व में चार टीमों ने बाजपट्टी स्थित उनके पैतृक और निजी मकान, प्रखंड प्रमुख के सरकारी कार्यालय तथा मुजफ्फरपुर के औराई स्थित निजी आवास पर तलाशी ली।