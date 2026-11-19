जागरण संवाददाता, सीतामढ़ी। बाजपट्टी में गुरुवार की सुबह अचानक आर्थिक अपराध इकाई (EOU) की टीम पहुंची तो इलाके में हलचल तेज हो गई। टीम ने प्रखंड प्रमुख अफजल आलम के घर पर छापेमारी शुरू की।

उनके घर के साथ ही बगल में स्थित भाई के आवास पर भी जांच की जा रही है। आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में कार्रवाई की सूचना मिलते ही आसपास के लोगों की भीड़ जुटने लगी।

दो ठिकानों पर एक साथ जांच

बाजपट्टी प्रखंड के हरपुरवा गांव में प्रखंड प्रमुख अफजल आलम के आवास पर आर्थिक अपराध इकाई की विशेष टीम ने कार्रवाई शुरू की। टीम उनके घर के बगल में स्थित भाई के आवास पर भी जांच कर रही है। दोनों ठिकानों पर दस्तावेजों और अन्य जरूरी जानकारियों को खंगाला जा रहा है।

आय से अधिक संपत्ति मामले में कार्रवाई बताया जा रहा है कि आर्थिक अपराध इकाई की टीम आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने से जुड़े मामले में जांच कर रही है। कार्रवाई के दौरान संपत्ति और संबंधित दस्तावेजों की पड़ताल की जा रही है। हालांकि, जांच में अब तक क्या मिला है, इसकी आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है।