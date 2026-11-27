संवाद सूत्र, अथमलगोला। थाना क्षेत्र के चंदा गांव में शुक्रवार की शाम संडा नदी के गड्ढे में डूबने से दो बच्ची समेत तीन बच्चें की मौत हो गई, तीनों बच्चे एक ही परिवार के थे, जिससे घर में कोहराम मच गया।

इस संबंध में ग्रामीणों ने बताया कि चंदा निवासी रामप्रताप यादव शुक्रवार को अपने खेत में धान की फसल कटवा रहे थे। जिन्हें खेत में खाना पहुंचाने उनके बड़े बेटे शैलेन्द्र यादव के 10 वर्षीय पुत्र रितेश कुमार एवं 8 वर्षीय पुत्री सोनाली कुमारी तथा छोटे बेटे की 6 वर्षीय पुत्री शिवानी कुमारी गई थी, अपने दादा को खाना पहुंचाने के बाद तीनों घर लौट रही थी।

रास्ते में संडा नदी के गड्ढे में जमे पानी में तीनों बच्चें स्नान करने लगें, इसी बीच गहरे पानी में शिवानी कुमारी चली गई जो डूबने लगी, जिसे बचाने के क्रम में एक एक कर तीनों की डूबने से मौत हो गई।

तीनों बच्चे पानी में लापता नदी के समीप मवेशी चरा रहे एक बच्चे ने पानी में डूबते हुए बच्चों को देखा, जिसके बाद शोर मचाया, जिसके बाद कई ग्रामीण नदी किनारे पहुंचे, तबतक तीनों बच्चे पानी लापता हो चुके थे, इधर तीनों बच्चें के स्वजन भी बच्चों के घर नहीं पहुंचने पर नदी किनारे पहुंचे।

ग्रामीणों ने नदी से तीनों बच्चों के शव को बाहर निकाला, अपने बेटे रितेश एवं बेटी सोनाली की शव देखते ही मां शोभा कुमारी एवं उनके अन्य दो छोटे बेटे बेटी दहाड़े मारकर रोने लगी। वहीं शिवानी कुमारी की मां जयगुन देवी एवं उनके अन्य दोनों छोटे बच्चों का रो रो कर बुरा हाल था।

शव को घर पर लाकर प्रशासन को सूचना दिया ग्रामीणों ने तीनों शव को घर पर लाकर प्रशासन को सूचना दिया, इधर तीनों पोते पोती का शव देख दादा रामप्रताप यादव एवं दादी फूला देवी के आंखों के आंसू रुक नहीं रहे थे।