राज्य ब्यूरो, पटना। सम्राट चौधरी की सरकार में मंत्री अशोक चौधरी पर एमएलसी पद के साथ असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर नियुक्ति को लेकर 'लाभ के पद' और अयोग्यता का खतरा मंडरा रहा है।

बुधवार को प्रेस-वार्ता कर राजद के मुख्य राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रो. मनोज झा ने अशोक चौधरी को असिस्टेंट प्रोफेसर के अयोग्य बताया और विधान परिषद से उनकी सदस्यता रद करने की मांग की।

प्रो. अशोक कुमार बनाम मंत्री अशोक चौधरी को उन्होंने अनोखा रहस्य बताया। कहा कि राज्यसभा सदस्य रहते हुए जया बच्चन के साथ भी कुछ ऐसी ही परिस्थिति बनी थी।

तब सर्वोच्च न्यायालय ने जो निर्णय दिया था, मनोज झा ने उसको नजीर बताया। कहा कि वह निर्णय भी बताता है कि अशोक चौधरी को पद पर बने रहने का अधिकार नहीं।

राज्‍यपाल सचिवालय ने मांगी है कानूनी राय

उल्लेखनीय है कि इस प्रकरण में राज्यपाल सचिवालय ने पहले ही बिहार के महाधिवक्ता से कानूनी राय मांगी है। विधान परिषद में राजद के सदस्य सुनील कुमार ने भी उनकी डिग्री और नियुक्ति को लेकर प्रश्न उठा चुके हैं।

बहरहाल मनोज झा का कहना है कि नियमानुसार महाधिवक्ता अगर दो दिन के भीतर अपना मंतव्य नहीं देते, तो इस अपराध में अशोक चौधरी के साथ सम्राट चौधरी को भी सम्मिलित माना जाएगा, क्योंकि वे सरकार के मुखिया हैं। दरअसल, अशोक चौधरी पर एक साथ तीन पद और 'लाभ के पद' का आरोप है। मामले की शुरुआत फरवरी में हुई। इस वर्ष 17 फरवरी को उन्होंने पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के अधीन पटना के एएन कालेज में राजनीति विज्ञान के सहायक प्राध्यापक (असिस्टेंट प्रोफेसर) के रूप में कार्यभार संभाला था।

वे पहले से विधान परिषद के सदस्य और मंत्री के पद पर कार्यरत थे। कार्यभार ग्रहण करने के अगले ही दिन वे छुट्टी पर चले गए। महाध‍िवक्‍ता की राय के बाद होगा फैसला नियमानुसार, प्रोबेशन अवधि के दौरान ली गई छुट्टी और अवैतनिक अवकाश की व्यवस्था नहीं। ऐसे में प्रश्न उठे। 19 अगस्त को विश्वविद्यालय सिंडिकेट के समक्ष यह मामला आया और प्रस्ताव मार्गदर्शन के लिए कुलाधिपति कार्यालय भेजा गया।