आरा-पटना मेमू की बोगियों से सीटें गायब, यात्री परेशान; DRM ने दिए जांच के आदेश

संवाद सूत्र, खगौल। आरा-पटना मेमू ट्रेन की बदहाल बोगियां रेलवे की यात्री सुविधाओं के दावों पर सवाल खड़े कर रही हैं। ट्रेन संख्या 63214 की कई बोगियों में यात्रियों के बैठने वाली सीटें टूटी हुई हैं, जबकि कुछ जगहों पर सीटें पूरी तरह गायब हैं।

सीटों के स्थान पर केवल लोहे का ढांचा बचा है, इसके बावजूद ट्रेन का परिचालन जारी है। यात्री दुर्गेश कुमार, राजेश राय और मीना देवी ने बताया कि इस ट्रेन से प्रतिदिन नौकरी, कारोबार और अन्य जरूरी कामों के लिए बड़ी संख्या में लोग सफर करते हैं।