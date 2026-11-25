डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार के मोकामा विधायक अनंत सिंह की बेटी शिवांगी की शादी इन दिनों खास चर्चा में है। पटना के नदवां स्थित गांव में आयोजित इस शादी समारोह में मेहमानों की आवभगत से लेकर मनोरंजन तक के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। कहीं घोड़ों की दौड़ हो रही है तो कहीं हेलीकॉप्टर से खास मेहमान पहुंच रहे हैं। शादी में लाखों लोगों के आने की संभावना जताई जा रही है। इस आयोजन ने गांव को उत्सव के बड़े केंद्र में बदल दिया है।

अमेरिका में रहते हैं होने वाले दामाद ऋषिकेश कुमार अनंत सिंह ने अपनी बेटी शिवांगी का रिश्ता पटना जिले के बिहटा प्रखंड के कृष्णानगर निवासी ऋषिकेश कुमार से तय किया है। बताया जा रहा है कि ऋषिकेश पिछले कई वर्षों से अमेरिका में रह रहे हैं। शादी को लेकर नदवां में भव्य तैयारियां की गई हैं। समारोह में राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक क्षेत्र से जुड़े कई चर्चित चेहरों के शामिल होने का सिलसिला जारी है।

घुड़दौड़ में जीतने वालों को मिलेगा थार, बाइक और स्कूटी शादी समारोह का एक बड़ा आकर्षण घुड़दौड़ प्रतियोगिता है। इसके लिए खास तैयारी की गई है। प्रतियोगिता में पहले स्थान पर आने वाले प्रतिभागी को थार गाड़ी, दूसरे स्थान पर रहने वाले को बाइक और तीसरे विजेता को स्कूटी देने की घोषणा की गई है। प्रतियोगिता को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग जुट रहे हैं। अनंत सिंह खुद भी घुड़दौड़ की तैयारियों का जायजा लेते नजर आए।

30 लाख रसगुल्लों की चर्चा, काले और सफेद दोनों की व्यवस्था इस शादी में मेहमानों के खानपान के लिए भी बड़े स्तर पर इंतजाम किए गए हैं। जानकारी के मुताबिक, करीब 30 लाख रसगुल्ले तैयार कराए गए हैं। इनमें काले और सफेद दोनों तरह के रसगुल्ले शामिल हैं।

इन्हें बड़े-बड़े भगोनों में रखा गया है। अनंत सिंह के करीबी गुंजन सिंह ने समारोह में सात से आठ लाख लोगों तक के पहुंचने की संभावना जताई है। हालांकि, यह आंकड़ा अनुमान पर आधारित है। समर्थक के 500 राउंड कारतूस वाले दावे से बढ़ी चर्चा शादी समारोह के बीच एक समर्थक का वीडियो भी चर्चा में है। वीडियो में समर्थक ने अपने साथ राइफल और 500 राउंड कारतूस होने की बात कही है। हालांकि, उसने यह भी दावा किया कि समारोह में फायरिंग नहीं होगी।

हथियार और कारतूस को लेकर सामने आए इस बयान ने आयोजन के बीच सुरक्षा व्यवस्था पर भी ध्यान खींचा है। इस दावे की स्वतंत्र पुष्टि और हथियार रखने से संबंधित वैधानिक स्थिति स्पष्ट नहीं है। ललन सिंह और बृजभूषण शरण सिंह समेत कई VIP पहुंचे शादी में राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र की जानी-मानी हस्तियों का पहुंचना जारी है। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह नदवां पहुंच चुके हैं। बीजेपी नेता एवं पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह का हेलीकॉप्टर भी समारोह स्थल के पास बने हेलीपैड पर उतरा। पूर्व सांसद रामा सिंह भी कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे। मेहमानों की बढ़ती संख्या के साथ समारोह की रौनक लगातार बढ़ रही है।

स्वामी संतोषानंद महाराज लेकर पहुंचे आध्यात्मिक उपहार इस शादी में धार्मिक और आध्यात्मिक जगत की भी भागीदारी देखने को मिल रही है। श्री हरि आश्रम, नई दिल्ली के महंत एवं अंतरराष्ट्रीय योग गुरु स्वामी संतोषानंद जी महाराज अपनी टीम के साथ समारोह में शामिल होने के लिए रवाना हुए। वे गया की आस्था और परंपरा से जुड़ी विशेष वस्तुएं आध्यात्मिक उपहार के रूप में लेकर पहुंचे हैं। इस पहल ने शादी को धार्मिक और सांस्कृतिक रंग भी दिया है।

साधु यादव ने शिवांगी को दिया आशीर्वाद शादी समारोह में साधु यादव भी पहुंचे। उन्होंने मीडिया से बातचीत में इसे खुशी का अवसर बताया और शिवांगी को आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा कि वह बिहार की बेटी हैं और उनकी शादी खुशी की बात है। इस तरह समारोह में राजनीतिक और सामाजिक परिचित चेहरों की मौजूदगी लगातार बढ़ती जा रही है।

नदवां में मेले जैसा माहौल, दो किलोमीटर पहले से जुटी भीड़ समारोह स्थल की ओर लोगों के पहुंचने का सिलसिला सुबह से जारी है। आयोजकों के मुताबिक, बड़ी संख्या में मेहमानों के आने की संभावना को देखते हुए व्यापक इंतजाम किए गए हैं।

कार्यक्रम स्थल से करीब दो किलोमीटर पहले से ही लोगों की आवाजाही बढ़ गई है। कई लोग पैदल ही समारोह स्थल की ओर बढ़ रहे हैं। गांव की सड़कों से लेकर आयोजन स्थल तक उत्सव जैसा माहौल नजर आ रहा है।