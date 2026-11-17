डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार की सियासत में अपनी दबंग छवि और बेबाक बयानों के लिए पहचाने जाने वाले बाहुबली और मोकामा के विधायक अनंत सिंह के घर इन दिनों जश्न का माहौल है। दरअसल, उनकी बेटी शिवांगी सिंह की शादी तय हो गई है, जिसके चलते उनके पैतृक गांव नदवां में शादी को लेकर जोर-शोर से तैयारियां चल रही हैं। 20 नवंबर को तिलक की रस्म होगी और 25 नवंबर 2026 को शिवांगी, ऋषिकेश कुमार के साथ विवाह के बंधन में बंधेंगी।

बेटी की शादी के इस खास मौके पर अनंत सिंह और उनकी पत्नी नीलम देवी की अपनी प्रेम कहानी भी एक बार फिर लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गई है। कॉलेज की परीक्षा के दौरान हुई थी पहली मुलाकात एक पुराने इंटरव्यू के दौरान खुद अनंत सिंह ने अपनी प्रेम कहानी के बारे में बताया था। उन्होंने खुलासा किया था कि उनकी और नीलम देवी की पहली मुलाकात एक कॉलेज में हुई थी। उस दिन नीलम देवी अपनी परीक्षा देने आई थीं, जबकि अनंत सिंह किसी जानकार को परीक्षा दिलाने वहां पहुंचे थे।

(सोर्स: फेसबुक पेज @NeelamDeviBihar) इसी दौरान अनंत सिंह की नजर नीलम देवी पर पड़ी और पहली ही नजर में वह उन्हें भा गईं। इसके बाद दोनों के बीच बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ, जो जल्द ही गहरे प्यार में बदल गया। बिहार छोड़कर कोलकाता में क्यों की शादी? अनंत सिंह के मुताबिक, प्यार होने के बाद दोनों ने शादी करने में ज्यादा वक्त नहीं लगाया और कुछ ही दिनों में जीवनसाथी बनने का फैसला कर लिया। हालांकि, दोनों ने बिहार में शादी करने के बजाय कोलकाता जाने का रास्ता चुना।

(सोर्स: फेसबुक पेज @NeelamDeviBihar) इसके पीछे की वजह बताते हुए अनंत सिंह ने कहा था कि अगर वे बिहार में शादी करते, तो जान-पहचान के लोग उन्हें देख लेते और यह बात हर तरफ फैल जाती। उस समय वे अपनी शादी को लोगों की नजरों से दूर और गुप्त रखना चाहते थे। इसी वजह से वे नीलम देवी को लेकर कोलकाता गए और वहां के प्रसिद्ध काली मंदिर में सादगी से शादी रचा ली।