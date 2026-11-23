डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार में इन दिनों से अनंत सिंह की बेटी शिवांगी की शादी की भव्य तैयारिया सुर्खियों में हैं। इस बीच हल्दी रस्म की तस्वीरें सामने आई हैं, जिसमें शिवांगी और उनके भाई बेहद खूबसूरत लग रहे हैं।

अनंत सिंह के पैतृक गांव नदवां में हल्दी का फंक्शन हुआ। जिसमें शिवांगी ने हल्का गुलाबी (डस्टी पिंक) कलर का चमचमाता लहंगा पहनकर अपने भाइयों के साथ ग्रैंड एंट्री की। इस लहंगे के साथ खूबसूरत हेवी एम्ब्रायडरी वाला लंबा ब्लाउज और नेट का दुपट्टा है, जिस पर हेवी एम्बेलिशमेंट नजर आ रहा है।

कुर्ती (ब्लाउज) पर सुनहरे और सिल्वर रंग के धागों, जरी और सीक्विन का भारी व बारीक काम किया गया है। लहंगे के निचले हिस्से (घेरे) में छोटे-छोटे बूटों का सुंदर पैटर्न बना हुआ है।

कुर्ती की नेकलाइन स्वीटहार्ट या हल्के वी-नेक आकार की है। भारी कढ़ाई और हल्के रंग के मेल से यह लहंगा पारंपरिक होने के साथ-साथ आधुनिक और रॉयल लुक दे रहा है।

उन्होंने हाथ में एक चमचमाता क्लच भी कैरी किया। उनके हेवी ईयररिंग्स और कंगन भी खूबसूरती में चार चांद लगा रहे थे।

पीले कलर के कुर्ते में छाए भाई

शिवांगी के दोनों भाई अभिषेक और अंकित सिंह ने पीले रंग का चमचमाता कुर्ता-पायजामा पहन रखा था। वहीं सबसे छोटे भाई अभिनव लोगों के साथ फोटो खिंचवाते और बातचीत करते दिखे।

शिवांगी के साथ उनकी बड़ी बहन के साथ मां नीलम देवी भी नजर आईं, वह पीले ड्रेस में थीं। इसके साथ ही घर की बाकी महिलाएं और मेहमान भी पीले रंग के कपड़ों में नजर आए।

इस हल्दी रस्म के लिए घर को फूलों से सजाया गया और सुंदर स्टेज तैयार किया गया था। समारोह की सजावट और लाइटिंग इस फग्शन की शोभा को बढ़ा रही थी और सभी मेहमान बेहद खुश नजर आए।

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