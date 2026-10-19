अनंत सिंह और जनसुराज प्रत्याशी अनुज सिंह पर FIR, Bihar MLC Chunavमें रोड शो में नियमों की अनदेखी पड़ी भारी

जागरण संवाददाता, पटना। बिहार में चुनावी सरगर्मी के बीच पटना जिले के मोकामा विधानसभा क्षेत्र में रोड शो को लेकर पुलिस ने कार्रवाई की है। स्थानीय विधायक अनंत सिंह और जनसुराज के प्रत्याशी अनुज सिंह के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस सूत्रों के अनुसार, रोड शो के दौरान नियमों के उल्लंघन के आरोप में बाढ़ और मोकामा थानों में कुल तीन मामले दर्ज किए गए हैं।

इस कार्रवाई के बाद क्षेत्र के राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है। पुलिस दर्ज मामलों के आधार पर आगे की कानूनी प्रक्रिया में जुटी है। रोड शो के दौरान नियमों के उल्लंघन का आरोप मिली जानकारी के अनुसार, यह मामला रोड शो के दौरान कथित तौर पर नियमों की अनदेखी से जुड़ा है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक, कार्यक्रम के दौरान चुनाव आचार संहिता और स्थानीय नियमों के उल्लंघन की शिकायतों के आधार पर कार्रवाई की गई।

प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए संबंधित थानों में प्राथमिकी दर्ज कराई है। हालांकि, आरोपों की विस्तृत जानकारी और प्रत्येक मामले में दर्ज धाराओं की पुष्टि संबंधित पुलिस रिकॉर्ड से होनी बाकी है। बाढ़ और मोकामा थानों में दर्ज हुए तीन मामले पुलिस के अनुसार, इस प्रकरण में बाढ़ थाना क्षेत्र में दो प्राथमिकी दर्ज की गई हैं, जबकि मोकामा थाने में एक मामला दर्ज हुआ है। इस तरह कुल तीन मामले दर्ज किए गए हैं। पुलिस अब संबंधित घटनाओं, रोड शो के आयोजन और नियमों के कथित उल्लंघन से जुड़े तथ्यों की जांच कर रही है।

चुनावी गतिविधियों पर प्रशासन की नजर चुनावी माहौल में रोड शो और जनसंपर्क कार्यक्रमों के दौरान निर्धारित नियमों का पालन कराना प्रशासन की जिम्मेदारी है। ऐसे आयोजनों में अनुमति, यातायात व्यवस्था और आचार संहिता से जुड़े प्रावधानों की अनदेखी की शिकायत मिलने पर संबंधित एजेंसियां कार्रवाई कर सकती हैं। मोकामा क्षेत्र में दर्ज इन मामलों के बाद चुनावी कार्यक्रमों को लेकर प्रशासन की निगरानी पर भी चर्चा हो रही है।