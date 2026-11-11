मुंबई छोड़ छठ मनाने पटना पहुंचेंगी अक्षरा सिंह, कंकड़बाग में सजेगी भव्य महफिल; CM सम्राट चौधरी समेत कई VIP को न्योता

डिजिटल डेस्क, पटना। भोजपुरी अभिनेत्री और गायिका अक्षरा सिंह इस बार छठ महापर्व को लेकर खास वजह से चर्चा में हैं. मुंबई में रहने वाली अक्षरा एक बार फिर अपनी जन्मभूमि बिहार में छठ मनाने पहुंचेंगी। खास बात यह है कि इस बार पटना में छठ की आस्था के साथ संगीत और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी शानदार संगम देखने को मिलेगा।

अक्षरा सिंह ने छठ के मौके पर कई बड़ी हस्तियों को आमंत्रित किया है। इनमें मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा और मंत्री निशांत कुमार सहित कई गणमान्य लोग शामिल हैं। कंकड़बाग में अक्षरा सिंह की होगी खास छठ संध्या अक्षरा सिंह की ओर से पटना के कंकड़बाग स्थित रेनबो मैदान में छठ के संध्या अर्घ्य के अवसर पर भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में कई चर्चित गायिकाएं और कलाकार अपनी प्रस्तुतियां देंगे। आयोजन में छठ के पारंपरिक गीतों के साथ बिहार की लोक संस्कृति की झलक भी देखने को मिलेगी. इसकी तैयारियां विशेष स्तर पर की जा रही हैं। CM सम्राट चौधरी से लेकर निशांत कुमार तक को न्योता इस आयोजन को खास बनाने के लिए अक्षरा सिंह ने बिहार की कई बड़ी राजनीतिक और सामाजिक हस्तियों को छठ का प्रसाद ग्रहण करने के लिए आमंत्रित किया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, सांसद संजय झा और मंत्री निशांत कुमार को भी न्योता भेजा गया है। ऐसे में इस सांस्कृतिक आयोजन में कई चर्चित चेहरों के शामिल होने की उम्मीद है। मुंबई में रहती हैं अक्षरा, लेकिन बिहार से नहीं टूटा नाता अक्षरा सिंह ने बताया कि काम के सिलसिले में मुंबई में रहने के बावजूद उनका बिहार से जुड़ाव हमेशा बना रहता है। वह छठ जैसे महापर्व को अपनी जन्मभूमि पर ही मनाना पसंद करती हैं। उनके मुताबिक, बिहार की संस्कृति और परंपराएं उनकी पहचान का अहम हिस्सा हैं। यही वजह है कि वह हर बार छठ पर बिहार आने की कोशिश करती हैं।

छठ को देशभर में बड़ी सांस्कृतिक पहचान दिलाना चाहती हैं अक्षरा अक्षरा सिंह का मानना है कि छठ महापर्व को भी देश के दूसरे बड़े त्योहारों की तरह व्यापक सांस्कृतिक पहचान मिलनी चाहिए। उन्होंने पंजाब की लोहड़ी, मुंबई के गणपति उत्सव और बंगाल की दुर्गापूजा का उदाहरण देते हुए कहा कि छठ को भी बड़े उत्सव के रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। उनकी कोशिश है कि इस पर्व की आस्था के साथ बिहार की लोक परंपराओं को भी राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिले।