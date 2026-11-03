पासपोर्ट बनवाने के लिए डॉक्टरों व छात्रों को नहीं लगाने होंगे चक्कर, एम्स पटना में ही विशेष कैंप शुरू

जागरण संवाददाता, पटना। पासपोर्ट बनवाने के लिए अब एम्स पटना के डॉक्टरों, शिक्षकों और विद्यार्थियों को लंबी दूरी तय कर पासपोर्ट कार्यालय का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। विदेश मंत्रालय की नागरिक-केंद्रित पहल पासपोर्ट सेवा-आपके द्वार के तहत क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय (आरपीओ), पटना ने एम्स पटना परिसर में तीन दिवसीय विशेष पासपोर्ट सेवा मोबाइल वैन कैंप शुरू किया है।

तीन से पांच नवंबर तक चलने वाले इस शिविर के माध्यम से संस्थान के डाक्टरों, फैकल्टी सदस्यों, विद्यार्थियों और उनके परिवार के लोगों को परिसर में ही पासपोर्ट संबंधी जरूरी प्रक्रियाएं पूरी करने की सुविधा मिल रही है। 165 आवेदकों को सुविधा देने की योजना क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, पटना की ओर से आयोजित इस विशेष शिविर में कुल 165 आवेदकों को सुविधा देने की योजना बनाई गई है। इसके लिए प्रतिदिन 55 आवेदकों के अप्वाइंटमेंट निर्धारित किए गए हैं। मोबाइल वैन के माध्यम से पासपोर्ट आवेदन से जुड़ी आवश्यक औपचारिकताएं मौके पर ही पूरी की जा रही हैं।