दीपावली से पहले पटना में बड़ी कार्रवाई, ₹23 लाख की 21 हजार किलो अवैध मिठाई जब्त

जागरण संवाददाता, पटना। दीपावली से ठीक पहले खाद्य सुरक्षा विभाग की टीमों ने मिठाइयों की गुणवत्ता सुनिश्चित कराने के लिए बड़ी कार्रवाई की। मंगलवार को अगमकुआं की बड़ी पहाड़ी स्थित पवन मिष्ठान में छापेमारी कर 21 हजार 339 किलोग्राम मिठाइयां जब्त कीं। इनकी कीमत 23 लाख 13 हजार 820 रुपये बताई गई।

इतनी बड़ी मात्रा में मिठाइयों का निर्माण व कारोबार बिना वैध खाद्य लाइसेंस के हो रहा था। प्रतिष्ठान में साफ-सफाई से लेकर कर्मचारियों के स्वास्थ्य प्रमाणपत्र व मिठाइयों की पैकेजिंग तक में गंभीर कमियां मिलीं। टीम ने 4,700 किलो पेड़ा, 12 हजार 495 किलो से अधिक मिल्क केक और 4,144 किलो लड्डू जब्त कर 166 किलो घटिया मिठाई व 150 किलो मिल्क घोल यानी 316 किलो सामग्री मौके पर नष्ट कराई। पैकेट पर न निर्माण, न ही एक्सपायरी तिथि पवन मिष्ठान के निरीक्षण में मिठाइयों की पैकेजिंग पर निर्माण तिथि, उपयोग की अंतिम तिथि और बैच संख्या जैसी अनिवार्य जानकारियां अंकित नहीं मिलीं। खाद्य सामग्री के भंडारण में भी मानकों का पालन नहीं किया जा रहा था। विभाग ने जब्त मिठाइयों को लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।

वहीं, बहादुरपुर के भूतनाथ स्थित संजय मिठाई घर में जांच के दौरान मेटानिल येलो के 30 पैकेट और हाइड्रो के तीन पैकेट मिले। टीम ने इन्हें मौके पर नष्ट करा बेसन लड्डू का नमूना लेकर जांच के लिए खाद्य प्रयोगशाला भेजा है। वैध खाद्य लाइसेंस नहीं होने पर प्रतिष्ठान को बंद कराया गया।