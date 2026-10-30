'NDA के भीतर ही रचा गया था चक्रव्यूह?' तिरहुत चुनाव में हार के बाद JDU के अभिषेक झा ने उठाए सवाल

राज्य ब्यूरो, पटना। Bihar MLC Election Result: तिरहुत स्नातक क्षेत्र से जनता दल यूनाइटेड (JDU) के पराजित उम्मीदवार अभिषेक झा ने चुनाव में धांधली की आशंका जाहिर की है।

शुक्रवार को अपने फेसबुक पर उन्होंने मतदाताओं का आभार प्रकट किया। साथ में यह आशंका भी जाहिर की कि कहीं एनडीए के भीतर रचे गए चक्रव्यूह में वे अभिमन्यु की तरह अकेला तो नहीं पड़ गए थे?

उन्होंने यह आशंका रद किए गए मतपत्रों की संख्या को लेकर की है। अभिषेक के अनुसार 4700 मतों में मेरे नाम के सामने एक के बदले सही (✓) का निशान होने के कारण उन्हें निरस्त कर दिया गया।

फेसबुक पर लिखा-एनडीए के भीतर रचा गया चक्रव्यूह

उन्होंने कहा कि इसके कारण उनके मन में किसी के प्रति कटुता या द्वेष का भाव नहीं है। समय और सत्य, दोनों खुद अपनी कहानी कहेंगे। अभिषेक ने अपने समर्थकों को हमेशा साथ देने का भरोसा दिलाया है।