Bihar MLC Chunav: 8 सीटों पर बंटा जनादेश; NDA को 3 और महागठबंधन को मिली 2 सीटें; जन सुराज का खुला खाता

राज्य ब्यूरो, पटना। शिक्षक कोटे की सीटों पर सबसे कम वोट पाने वाले विजेता तिरहुत में भाजपा के नरेंद्र प्रसाद सिंह रहे। स्नातक कोटे की सीटों पर यही स्थिति पटना में जदयू के नीरज कुमार के साथ रही।

इस बार सर्वाधिक चर्चित यही सीट थी और जदयू के खाते में दर्ज हुई एकमात्र सीट भी। तिरहुत (शिक्षक) सीट पर दो चुनाव हारने के बाद भाजपा फिर काबिज हो गई है। दोनों बार वह भाकपा से हारी थी, लेकिन इस बार मुख्य प्रतिद्वंद्वी निर्दलीय भूषण कुमार झा रहे।



शिक्षक कोटे की चार और स्नातक कोटे की चार सीटों पर चुनाव हुआ था। भाजपा और राजद ने एक-एक शिक्षक और एक-एक स्नातक सीट जीती है।

जदयू ने एक स्नातक सीट। जन सुराज पार्टी को शिक्षक कोटे की एक सीट मिली है। निर्दलीय के खाते में शिक्षक और स्नातक कोटे की एक-एक सीट आई है।



जीतते-जीतते हार गई भाजपा मतगणना के लिहाज से सर्वाधिक विकट सीट दरभंगा (स्नातक) रही, जहां जीतते-जीतते भाजपा हार गई। लगभग 62 घंटों की मतगणना के बाद तीसरे दिन परिणाम की घोषणा हुई।

इस सीट पर मिली जीत से राजद को मनोबल काफी बढ़ गया है और विधान परिषद में महागठबंधन का संख्या बल यथावत 19 रह गया है। अगर भाजपा यह सीट जीत जाती, तो सदन में एनडीए की संख्या में एक की वृद्धि होती, लेकिन वहां भी यथावत स्थिति रही। निर्दलीय पहले की तुलना में कम हो गए और जन सुराज पार्टी की आधिकारिक उपस्थिति हो गई। सबसे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति भाकपा की हुई, जो अब शून्य हो जाएगी।