संवाद सहयोगी, बाढ़। बाढ़ अनुमंडल के भदौर थाना क्षेत्र से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां धान काटने गई पांच नाबालिग लड़कियां अचानक रहस्यमय तरीके से लापता हो गई थीं।

परिजनों की शिकायत पर हरकत में आई पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मोबाइल लोकेशन के आधार पर सभी पांचों लड़कियों को नालंदा जिले के सरमेरा थाना क्षेत्र से सकुशल बरामद कर लिया है। पुलिस ने बरामद सभी लड़कियों को बाढ़ अनुमंडलीय अस्पताल लाकर उनका मेडिकल परीक्षण कराया है।

धान काटने गई थीं लड़कियां, देर शाम तक नहीं लौटने पर मचा हड़कंप प्राप्त जानकारी के अनुसार, पांचों लड़कियां दिन में धान काटने के लिए खेतों की ओर गई थीं, लेकिन देर शाम तक जब वे अपने घर नहीं लौटीं, तो परिजनों की चिंता बढ़ गई।

काफी खोजबीन के बाद भी जब उनका कुछ पता नहीं चला, तो परिजनों ने तुरंत भदौर थाने पहुंचकर इसकी लिखित शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए फौरन खोजबीन शुरू कर दी। मोबाइल कॉल से मिला सुराग, सरमेरा से हुईं बरामद इसी बीच, लापता लड़कियों में से एक नाबालिग ने किसी अनजान मोबाइल नंबर से अपने पिता को फोन कर अपनी स्थिति की जानकारी दी। पुलिस ने तुरंत तकनीकी सहायता लेते हुए उस मोबाइल नंबर को सर्विलांस पर लिया और लोकेशन ट्रेस करते हुए सीधे सरमेरा थाना क्षेत्र जा पहुंची।

पुलिस की दबिश को देख मौके पर हड़कंप मच गया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पांचों लड़कियों को सुरक्षित बरामद कर लिया, जबकि मौके पर मौजूद एक लड़का बाइक छोड़कर और दूसरा पानी में कूदकर फरार होने में कामयाब रहा। भदौर थानाध्यक्ष ने बताया कि बरामद लड़कियों में तीन सगी बहनें, एक चचेरी बहन और एक बुआ (नाबालिग) शामिल हैं।