मनीष कुमार, पटना। मौसम के बदले मिजाज और 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली योजना का असर है कि पटना में हर चार में से एक घरेलू बिजली उपभोक्ता को अक्टूबर में बिल नहीं चुकाना पड़ा।

पेसू क्षेत्र के 1,65,879 घरेलू उपभोक्ताओं की मासिक खपत 125 यूनिट से कम रही, जिससे उनका बिजली बिल शून्य आया।

मई के मुकाबले अक्टूबर में ऐसे उपभोक्ताओं की संख्या 27,258 अधिक रही। पेसू के 13 विद्युत आपूर्ति प्रमंडलों में कुल 6.46 लाख घरेलू उपभोक्ता पंजीकृत हैं। इनमें से 25.67 प्रतिशत उपभोक्ताओं को अक्टूबर में बिजली बिल से पूरी राहत मिली।

गर्मी के दौरान एसी-कूलर के अधिक इस्तेमाल से मुफ्त बिजली का लाभ लेने वाले घरों की संख्या में गिरावट आई थी, लेकिन मौसम बदलने के साथ यह आंकड़ा फिर बढ़ने लगा है। 1 अगस्त को लागू हुई थी योजना राज्य सरकार की 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने की योजना 1 अगस्त 2025 से लागू हुई थी। इसके तहत जुलाई के बिजली बिल से ही घरेलू उपभोक्ताओं को राहत मिलने लगी थी।

पेसू के 13 विद्युत आपूर्ति प्रमंडलों में 6,46,000 घरेलू उपभोक्ता पंजीकृत हैं। अक्टूबर के आंकड़ों की तुलना मई से करें तो शून्य बिजली बिल वाले उपभोक्ताओं की संख्या में 27,258 की वृद्धि हुई है। मई में 1,38,621 उपभोक्ताओं यानी 21.45 प्रतिशत का बिजली बिल शून्य रहा था।

गर्मी के दौरान एसी और कूलर के अधिक इस्तेमाल से खपत बढ़ी तो मुफ्त बिजली के दायरे में आने वाले घरों की संख्या घट गई थी। अब मौसम बदलने के साथ फिर से यह संख्या बढ़ने लगी है। हालांकि, ठंड के मौसम में पिछले साल दिसंबर के आंकड़े अभी भी अक्टूबर से काफी आगे हैं। दिसंबर में 2,46,719 उपभोक्ताओं यानी 39.33 प्रतिशत का बिजली बिल शून्य आया था। अक्टूबर की तुलना में यह संख्या 80,840 अधिक थी। इससे साफ है कि तापमान गिरने के साथ बिजली की खपत और घटने की संभावना रहती है। पिछले साल दिसंबर में ठंड के कारण ही अधिक उपभोक्ता 125 यूनिट की सीमा के भीतर रहे थे।

कंकड़बाग-दो में सबसे अधिक घरों को मिली राहत प्रमंडलवार आंकड़ों में कंकड़बाग-दो सबसे आगे रहा। यहां अक्टूबर में 22,033 उपभोक्ताओं ने 125 यूनिट से कम बिजली खर्च की और उनका बिल शून्य आया। इस प्रमंडल में दिसंबर में 37,022 और मई में 20,708 उपभोक्ताओं को यह लाभ मिला था। तीनों महीनों में कंकड़बाग-दो प्रमंडल पहले स्थान पर रहा। दूसरी ओर, अक्टूबर में डाकबंगला प्रमंडल में सबसे कम 5,768 उपभोक्ताओं का बिजली बिल शून्य रहा।