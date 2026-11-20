संवाद सूत्र, रजौली (नवादा)। नवादा जिला के रजौली थाना अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग-20 पर शुक्रवार की सुबह एक सड़क हादसे में तीन साल के मासूम बालक की मौत हो गई, जबकि पांच लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा स्थानीय स्वास्तिक होटल के समीप हुआ।

बंगाल से पटना जा रही तेज रफ्तार स्विफ्ट डिजायर कार सड़क किनारे खड़े टैंकर में पीछे से टकरा गई। यह घटना सुबह में हुई। हादसे में जान गंवाने वाले बच्चे की पहचान अयांश शर्मा (3 वर्ष), पिता रामप्रवेश पांडेय के रूप में हुई है। वहीं घायलों में करण शर्मा, फूलवती देवी (55 वर्ष), अनिता कुमारी (37 वर्ष), प्रीति शर्मा (17 वर्ष) और अंजली शर्मा (30 वर्ष) शामिल हैं। सभी पश्चिम बंगाल के निवासी बताए जा रहे हैं।

प्रीति शर्मा का पैर फ्रैक्चर है, जबकि फूलवती देवी, करण शर्मा, मंटू शर्मा और अनिता कुमारी को प्राथमिक इलाज के बाद नवादा सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया है। टक्कर इतनी जोरदार कि कार के परखच्चे उड़ गए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। दुर्घटना के बाद घटनास्थल पर अफरा-तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने तत्परता दिखाते हुए कार में फंसे घायलों को बाहर निकाला और पुलिस को सूचना दी।

पुलिस और एंबुलेंस टीम पहुंची, रजौली अनुमंडल अस्पताल में घायलों का हुआ प्राथमिक उपचार सूचना मिलते ही एनएचएआई की एंबुलेंस और डायल-112 की टीम मौके पर पहुंची। सभी घायलों को अनुमंडलीय अस्पताल रजौली पहुंचाया गया। वहां चिकित्सक डॉ. गजेंद्र कुमार ने जांच उपरांत बालक अयांश को मृत घोषित कर दिया।