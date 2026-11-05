संघर्ष से संवार रही परिवार, नवादा की पूनम गुमटी दुकान चलाकर पढ़ा रहीं चार भाइयों को

संवाद सूत्र, रजौली। रजौली प्रखंड अंतर्गत हरदिया सेक्टर ए की रहने वाली पूनम कुमारी आज आत्मनिर्भरता और संघर्ष की मिसाल बन रही हैं। सीमित संसाधनों के बावजूद उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और एक छोटी-सी गुमटी दुकान खोलकर अपने परिवार का भरण-पोषण कर रही हैं।

पूनम कुमारी अपनी मेहनत और लगन से न केवल घर की आर्थिक जिम्मेदारी संभाल रही हैं, बल्कि अपने चार छोटे भाइयों की पढ़ाई-लिखाई का खर्च भी उठा रही हैं। परिवार की जिम्मेदारियों के बीच वह लगातार मेहनत कर रही हैं, ताकि उनके भाइयों की शिक्षा में किसी तरह की बाधा न आए और वे पढ़-लिखकर अपने जीवन में आगे बढ़ सकें।