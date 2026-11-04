बिहार: 5 बेटों के बाद आंगन में आई 'नन्हीं परी', ढोल-नगाड़े और DJ के साथ हुआ शानदार स्वागत

मनाेज कुमार, अकबरपुर (नवादा)। बेटी के जन्म को लेकर समाज में सकारात्मक सोच और बेटा-बेटी के समान महत्व का संदेश देने वाली एक सुखद तस्वीर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अकबरपुर में देखने को मिली। यहां पिथौरी गांव निवासी मुनिरक शर्मा के घर पांच बेटों के बाद एक बेटी ने जन्म लिया।

परिवार में लंबे इंतजार के बाद बेटी के आगमन से खुशियों की लहर दौड़ गई। नवजात बच्ची के जन्म की खबर मिलते ही स्वजन और रिश्तेदारों में उत्साह का माहौल बन गया। बेटी के जन्म की खुशी इतनी खास थी कि परिजनों ने अस्पताल से नवजात को घर ले जाने के दौरान बाजा-डीजे के साथ जश्न मनाया। ढोल-बाजे की धुन पर खुशियां मनाते हुए स्वजन बच्ची को लेकर अपने गांव पहुंचे। अस्पताल परिसर में भी यह खुशी लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी रही। बच्ची को जिस गाड़ी से घर ले जाया गया उसे फूल माला व गुब्बारा से सजाया गया। पूरा उत्सव जैसा माहौल रहा। पिता बोले- बेटा-बेटी में कोई अंतर नहीं मुनिरक शर्मा ने बताया कि उनके परिवार में पांच बेटों के बाद बेटी का जन्म हुआ है। बेटी के आने से परिवार की खुशियां दोगुनी हो गई हैं। उनके लिए यह पल बेहद खास और यादगार है।