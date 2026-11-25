जागरण संवाददाता, नवादा। जिले में अवैध अंग्रेजी शराब के कारोबार के विरुद्ध पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। नेमदारगंज थाना क्षेत्र के बरेव हाईस्कूल के पास मंगलवार की सुबह करीब साढ़े सात बजे गुप्त सूचना के आधार पर की गई छापेमारी में पुलिस ने 1531.44 लीटर अंग्रेजी शराब बरामद की।

शराब की यह खेप ओल्ड हैबिट व्हिस्की ब्रांड की है। इसे धान की कुट्टी के बीच छिपाकर टाटा पिकअप से लाया जा रहा था। पुलिस ने मौके से पिकअप वाहन को जब्त करते हुए चालक और उपचालक समेत दो आरोपितों को गिरफ्तार किया है।

आरोपितों की पहचान झारखंड के जामताड़ा जिले के नारायणपुर थाना क्षेत्र के चुटकिया गांव निवासी 28 वर्षीय रामू कुमार यादव, पिता बलराम यादव तथा 30 वर्षीय गोवर्धन सेन, पिता लड्डू सेन के रूप में हुई है। जब्त शराब कुल 171 कार्टून में पुलिस के अनुसार, जब्त शराब कुल 171 कार्टून में रखी हुई थी। इसमें 750 एमएल की 30 कार्टून में 360 बोतल, 375 एमएल की 120 कार्टून में 2880 बोतल तथा 180 एमएल की 21 कार्टून में 1008 बोतल शामिल हैं। इस तरह कुल 4248 बोतल अंग्रेजी शराब बरामद की गई, जिसकी कुल मात्रा 1531.44 लीटर है।

धनबाद बस स्टैंड से पिकअप में शराब लेकर चले थे, लाइनर बता रहा था रास्ता पुलिस की ओर से की गई पूछताछ में आरोपितों ने बताया कि सोमवार शाम धनबाद बस स्टैंड के पास से पिकअप लेकर चले थे। एक लाइनर के माध्यम से उन्हें रास्ता बताया जा रहा था। पुलिस को आशंका है कि शराब की खेप बिहार में खपाने की तैयारी थी। हालांकि, इस पूरे नेटवर्क में लाइनर की भूमिका और शराब के वास्तविक कारोबारी की पहचान को लेकर पुलिस जांच कर रही है।