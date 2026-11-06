प्रैक्टिस के लिए नहीं था मैदान तो पिता ने खुद बनाई पिच, आज बिहार महिला क्रिकेट टीम में नाम कमा रही हैं मुस्कान

अमरेन्द्र कुमार मिश्र, नारदीगंज (नवादा)। मुश्किलें इंसान के हौसलों को और मजबूत करती हैं, बशर्ते परिवार का साथ मिले और कुछ कर गुजरने का जज्बा हो।

नारदीगंज प्रखंड क्षेत्र के गोतरायन गांव निवासी बबलू वर्मा की पुत्री मुस्कान वर्मा ने अपनी कड़ी मेहनत और परिवार के समर्थन के बल पर महिला क्रिकेट जगत में एक उभरता हुआ खिलाड़ी बनकर यह साबित कर दिखाया है।

अपनी प्रतिभा के दम पर बिहार टीम में जगह बनाकर पूरे जिले का मान बढ़ाया है। वह बैटिंग के साथ आलराउंड प्रदर्शन करती हैं।

महज 17 वर्ष की उम्र में मुस्कान वर्तमान में बिहार महिला क्रिकेट टीम से रेगुलर अंडर-19 खिलाड़ी के तौर पर खेल रही हैं। वह लगातार बेहतरीन मैच प्रैक्टिस और मैदान पर अपने शानदार प्रदर्शन से विरोधी टीमों को कड़ी टक्कर दे रही हैं। पढ़ाई में भी वह बेहतर हैं।

वर्ष 2017 से प्रेरणादायक सफर वर्ष 2017 से मुस्कान का सफर बेहद प्रेरणादायक रहा है। बिहार क्रिकेट वीमेंस टीम में पहली बार चयन के बाद शानदार प्रदर्शन की अपनी मेहनत के दम पर उन्होंने कई राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में बिहार का प्रतिनिधित्व किया है।