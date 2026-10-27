आलू की खेती में बंगाल ज्योति, पोखराज और चंद्रमुखी किसानों की पसंद; मगर मुनाफे की भी सता रही चिंता

संवाद सूत्र, नारदीगंज (नवादा)। नारदीगंज क्षेत्र के किसानों ने खेती-बारी के अगले चक्र की तैयारी शुरू कर दी है। एक ओर जहां खेतों में धान की फसल लहलहा रही है। वहीं उनमें बालियां आने से किसानों को अच्छी पैदावार की उम्मीद है।

दूसरी ओर जिन खेतों में धान की रोपनी नहीं हो पाई थी, वहां अब आलू की खेती की तैयारी की जा रही है। किसान अपने खेतों की अच्छी तरह जुताई कर उन्हें तैयार करने के बाद पंक्तिबद्ध तरीके से आलू का रोपण कर रहे हैं।

इधर, नारदीगंज बाजार में आलू के बीजों की दुकानें सज चुकी हैं, जहां किसान अपनी पसंद के अनुसार बीजों की खरीदारी कर रहे हैं। स्थानीय बीज विक्रेता सरफराज आलम (बाबा) ने बताया कि बाजार में कई बेहतरीन प्रजातियों के बीज उपलब्ध हैं। सफेद किस्मों में एसवन, पोखराज और बंगाल ज्योति 400 रुपये प्रति बैग (45 किलोग्राम) की दर से बिक रहे हैं, जबकि चंद्रमुखी आलू 500 रुपये प्रति बैग मिल रहा है।