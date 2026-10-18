नवादा में ई-रिक्शा-साइकिल की टक्कर पर बवाल: बीच-बचाव करने पहुंची पुलिस टीम पर हमला, 11 गिरफ्तार

जागरण टीम, नवादा। नरहट थाना क्षेत्र में ई-रिक्शा और साइकिल की मामूली टक्कर से शुरू हुआ विवाद इतना बढ़ गया कि पुलिस को ही ग्रामीणों के आक्रोश का सामना करना पड़ा।

नवादा जिले के नरहट थाना क्षेत्र के बलुआही और भीकमपुर गांव के लोगों के बीच शुरू हुई मारपीट की सूचना पर पहुंची। डायल-112 की टीम को ग्रामीणों ने घेर लिया।

आरोप है कि मामला शांत कराने पहुंची गश्ती पुलिस पर ही हमला कर दिया गया। पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट की गई और पथराव किया गया। इसमें एक पुलिसकर्मी, चालक और चौकीदार चोटिल हो गए, जबकि पुलिस वाहन का शीशा टूट गया।

मामले में पुलिस ने तीन महिलाओं समेत 11 लोगों को गिरफ्तार किया है। गश्ती दल के एएसआई पप्पू कुमार के लिखित आवेदन पर 13 नामजद और सात-आठ अज्ञात लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है। समझाने पहुंची पुलिस से भी उलझे ग्रामीण सूचना मिलने पर डायल-112 की टीम घटनास्थल पर पहुंची और दोनों पक्षों को समझाकर मामला शांत कराने का प्रयास किया। पुलिस के अनुसार, इसी दौरान कुछ ग्रामीण पुलिसकर्मियों के साथ उलझ गए और मारपीट करने लगे।