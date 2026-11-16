जापान की टीचर मियामुरा बनीं छठ व्रती, नवादा के अकबरपुर में तालाब में खड़े होकर उगते सूर्य को दिया अर्घ्य

मनोज कुमार, अकबरपुर (नवादा)। भारतीय संस्कृति और बिहार की लोक आस्था की पहचान छठ महापर्व अब सात समंदर पार के लोगों को भी अपनी ओर आकर्षित कर रहा है।

इसकी अनूठी मिसाल अकबरपुर प्रखंड के ऐतिहासिक पिरौटा गांव में देखने को मिली, जहां जापान की शिक्षिका काना मियामुरा ने पूरे श्रद्धा, समर्पण और उत्साह के साथ छठ महापर्व मनाया।

सोमवार की सुबह उन्होंने उदीयमान भगवान भास्कर को अर्घ्य अर्पित कर चार दिवसीय छठ व्रत का विधि-विधान से समापन किया।

जापान से बिहार पहुंची काना मियामुरा पिछले कुछ समय से भारतीय संस्कृति, परंपरा और लोक आस्था को करीब से समझ रही हैं। छठ महापर्व के प्रति उनकी विशेष रुचि ने ग्रामीणों को भी आकर्षित किया।

उन्होंने छठ व्रत की कठिन साधना, सात्विकता, शुद्धता और अनुशासन को आत्मसात करते हुए इस महापर्व में भाग लिया। एक सामान्य छठ व्रती की तरह उन्होंने इस व्रत के सभी नियम को पूर्ण किया।

पिरौटा तालाब में दिया अर्घ्यदान

पिरौटा तालाब पर उन्होंने सूर्यदेव को अर्घ्यदान किया। छठ की तैयारी के लिए उन्होंने करीब दो महीने तक सात्विक भोजन किया। इतना ही नहीं, उन्होंने भोजपुरी में छठ गीत गाकर भी लोगों का दिल जीत लिया। पिरौटा गांव में रहकर उन्होंने चार दिवसीय छठ पूजन को किया।