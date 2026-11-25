जागरण संवाददाता, बिहारशरीफ। सदर अस्पताल के पोस्टमार्टम कक्ष में पिछले चार दिनों से एक अज्ञात शव पड़ा है। हैरानी की बात है कि इतने दिनों बाद भी संबंधित थाना की पुलिस शव की सुध लेने नहीं पहुंची है। न तो शव की पहचान कराने की पहल की गई है और न ही अंतिम संस्कार की व्यवस्था की गई है। इस लापरवाही के कारण शव की स्थिति धीरे-धीरे खराब होती जा रही है।

कर्मी रोशन कुमार ने बताया कि डायल -112 की पुलिस सदर अस्पताल लेकर आई थी। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इसके बाद बिहार थाना को इसकी सूचना दी गई थी, लेकिन अब तक पुलिस की ओर से कोई पहल नहीं की गई है। शव पिछले चार दिनों से पोस्टमार्टम कक्ष में पड़ा है।

नियमानुसार, जिला अस्पताल में किसी भी अज्ञात व्यक्ति की इलाज के दौरान मौत होने पर अस्पताल जिस थाना क्षेत्र में पड़ता है, उस थाना के पुलिस पदाधिकारी को इसकी सूचना दी जाती है। 36 घंटे बाद अंतिम संस्कार की व्यवस्था संबंधित थाना की पुलिस शव का पोस्टमार्टम कराने की प्रक्रिया पूरी कराती है। इसके बाद शव की पहचान नहीं होने पर नियमानुसार अंतिम संस्कार की व्यवस्था की जाती है।अज्ञात शव की पहचान नहीं होने पर 36 घंटे बाद संबंधित थाना की पुलिस पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी कराकर अंतिम संस्कार की व्यवस्था करती है।