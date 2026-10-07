10 साल की उम्र में शुरू किया क्रिकेट का सफर, अब बिहार रणजी टीम में नालंदा के नमन गौरव की एंट्री

जागरण संवाददाता, बिहारशरीफ। Bihar Ranji Team 2026: नालंदा के प्रतिभाशाली सलामी बल्लेबाज नमन गौरव ने क्रिकेट के बड़े मंच पर दस्तक दी है।

उनका चयन बिहार रणजी ट्रॉफी टीम में क‍ि‍या गया है। 11 नवंबर से राजगीर स्थित अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में शुरू होने वाली रणजी ट्रॉफी में बिहार का पहला मुकाबला उत्तर प्रदेश से होगा।

इस मैच में नमन बिहार की ओर से मैदान पर उतरेंगे। उनके चयन से नालंदा जिला क्रिकेट संघ और खेलप्रेमियों में खुशी का माहौल है।

अंडर 23 में नागालैंड के ख‍िलाफ जड़ा था दोहरा शतक

नमन ने घरेलू क्रिकेट में लगातार शानदार प्रदर्शन कर यह मुकाम हासिल किया है। पिछले वर्ष बिहार अंडर-23 टीम की ओर से खेलते हुए नागालैंड के खिलाफ फाइनल में उन्होंने सलामी बल्लेबाज के रूप में नाबाद दोहरा शतक जड़ा था।