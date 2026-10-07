Bihar Ranji Team: पहले दो मैचों से बाहर रहेंगे वैभव सूर्यवंशी, शकीबुल गनी को फिर मिली बिहार की कप्तानी

अक्षय पांडेय, पटना। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन ने रणजी ट्रॉफी 2026-27 के पहले दो मुकाबलों के लिए बुधवार को बिहार की टीम घोषित कर दी। बीसीसीआई द्वारा बुलाए गए चयनकर्ताओं की निगरानी में हुई चयन प्रक्रिया के बाद 17 खिलाड़ियों को मुख्य टीम में जगह दी गई है, जबकि छह खिलाड़ियों को स्टैंडबाय रखा गया है। वेस्टइंडीज दौरे पर होने के कारण वैभव सूर्यवंशी पहले दो मैचों में बिहार टीम का हिस्सा नहीं होंगे।

शकीबुल गनी के हाथों में फिर बिहार की कमान शकीबुल गनी को एक बार फिर बिहार टीम की कप्तानी सौंपी गई है। हिमांशु सिंह को उपकप्तान बनाया गया है। टीम में विकेटकीपर के तौर पर बिपिन कुमार सौरभ और सरमन निगरोध को शामिल किया गया है।