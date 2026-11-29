जागरण संवाददाता, नालंदा। झारखंड के रामगढ़ जिले में हुए भीषण सड़क हादसे में नालंदा के एक ही परिवार के 13 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई।

सभी बेन थाना क्षेत्र के जंघारो गांव के रहने वाले थे। परिवार के सदस्य रजरप्पा स्थित छिन्नमस्तिका मंदिर में पूजा-अर्चना करने जा रहे थे।

विवेकानन्द प्रसाद की पत्नी को सरकारी शिक्षक की नौकरी मिलने की खुशी में पूरा परिवार मंदिर में पूजा करने निकला था। लेकिन रास्ते में हुए हादसे ने खुशियों को मातम में बदल दिया। दुर्घटना में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया।

जानकारी के अनुसार, जंघारो गांव निवासी परिवार के सदस्य दो स्कॉर्पियो से शनिवार की देर रात रजरप्पा धाम जा रहे थे। एक गाड़ी आगे चल रही थी, जबकि दूसरी उसके पीछे थी। पीछे चल रही स्कॉर्पियो रामगढ़ जिले के कुजू ओपी क्षेत्र में एनएच-33 पर पैंकी गांव के पास रात करीब एक बजे आगे चल रहे वाहन से टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि स्कॉर्पियो बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। हादसे में 13 लोगों की मौत हो गई।