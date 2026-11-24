संवाद सहयोगी, राजगीर। राजगीर महोत्सव को लेकर नगर परिषद प्रशासन ने अतिक्रमण के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। नगर परिषद के नगर प्रबंधक के नेतृत्व में चलाए गए विशेष अभियान के दौरान सड़क और फुटपाथ पर कब्जा जमाए कई दुकानदारों पर जुर्माना लगाया गया। प्रशासन की इस कार्रवाई से अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मच गया है।

नगर परिषद की टीम के पहुंचते ही कई अस्थायी दुकानदारों और ठेला-खोमचा संचालकों में अफरा-तफरी मच गई। कई दुकानदारों ने कार्रवाई से बचने के लिए खुद ही अपना सामान समेटना शुरू कर दिया। दुकानदारों से जुर्माना वसूला गया नगर प्रबंधक सुजीत कुमार ने स्पष्ट किया कि राजगीर महोत्सव के दौरान श्रद्धालुओं, पर्यटकों और स्थानीय लोगों की आवाजाही में बाधक बनने वाले संस्थानों व प्रतिष्ठानों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और अभियान के तहत निर्धारित सीमा से बाहर सामान फैलाने और सड़क घेरने वाले दुकानदारों से जुर्माना वसूला गया तथा आगे के लिए चेतावनी दी गई।