जागरण संवाददाता, बिहार शरीफ। नालंदा में बर्ड फ्लू की पुष्टि के बाद जिला प्रशासन और पशुपालन विभाग ने एहतियाती कदम तेज कर दिए हैं।

बिहारशरीफ स्थित डीएम आवास परिसर में मृत मिले चार कौओं के सैंपल की जांच में एच5एन1 वायरस पाया गया है। रिपोर्ट आने के बाद डीएम आवास परिसर से लेकर डीएम कॉलोनी तक दवा का छिड़काव कराया गया है।

वहीं, संक्रमण के संभावित प्रसार को रोकने के लिए शहर के आसपास 12 किलोमीटर के दायरे में पोल्ट्री फार्मों को सर्विलांस पर रखा गया है।

डीएम आवास में मृत पाए गए थे कौए

छह नवंबर को डीएम आवास परिसर में चार कौए मृत मिले थे। इनके सैंपल जांच के लिए पहले पटना, फिर कोलकाता और अंत में भोपाल भेजे गए थे।

जांच रिपोर्ट में बर्ड फ्लू की पुष्टि होने के बाद शनिवार को पशु स्वास्थ्य एवं उत्पादन संस्थान, पटना की चार सदस्यीय राज्यस्तरीय टीम बिहारशरीफ पहुंची।

टीम में डॉ. प्रिय रंजन, डॉ. धर्मवीर सिंह, डॉ. ज्ञानेंद्र कुमार वर्मा और डॉ. संजय कुमार शामिल थे। विशेषज्ञों ने जिला पशुपालन पदाधिकारी के साथ बैठक कर संक्रमण की स्थिति और बचाव के उपायों की समीक्षा की।

संक्रमण की आशंका को देखते हुए नगर निगम के सहयोग से डीएम आवास परिसर और डीएम कॉलोनी में दवा का छिड़काव कराया गया।

इसके साथ ही 12 किलोमीटर के दायरे में आने वाले पोल्ट्री फार्मों की निगरानी शुरू कर दी गई है। फार्मों से मुर्गियों के सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे जा रहे हैं, ताकि संक्रमण की स्थिति का समय रहते पता लगाया जा सके।

प्रवासी पक्षियों से संक्रमण की आशंका जिला पशुपालन पदाधिकारी के अनुसार, इस मौसम में बड़ी संख्या में प्रवासी पक्षी और बतख जिले के जलाशयों में पहुंचते हैं। इनके जरिए वायरस आने की आशंका जताई जा रही है। संक्रमित पक्षियों के संपर्क में आने से कौओं में संक्रमण फैल सकता है। हालांकि, अब तक जिले के किसी पोल्ट्री फार्म में बर्ड फ्लू की पुष्टि नहीं हुई है। मुर्गियों की असामान्य मौत का मामला भी सामने नहीं आया है।

पशु चिकित्सकों की छुट्टियां रद, लोगों से सतर्क रहने की अपील एहतियात के तौर पर जिले के सभी पशु चिकित्सकों और कर्मियों की छुट्टियां तत्काल प्रभाव से रद्द कर दी गई हैं। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि मृत या बीमार पक्षियों को नंगे हाथों से न छुएं।