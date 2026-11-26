संवाद सूत्र, हरनौत। स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (एसजीएफआइ) की राज्यस्तरीय साइकिलिंग प्रतियोगिता का विजेता कप नालंदा ने अपने नाम किया।

जिले के खिलाड़ियों ने दो स्वर्ण सहित पांच पदक जीतकर राज्यस्तरीय फाइनल में पहला स्थान हासिल किया। जिला साइकिलिंग एसोसिएशन के सचिव सह प्रबंधक प्रमोद कुमार ने बताया कि ओवरआल पटना प्रमंडल 31.9 स्कोर के साथ 22 जिलों में शीर्ष पर रहा।

सरमेरा प्रखंड के कोतरा निवासी मितलेश प्रसाद की पुत्री सह नौवीं की छात्रा रागिनी कुमारी ने दो स्वर्ण पदक जीते। उन्होंने प्रमंडल की ओर से 12 किलोमीटर रेस और राज्यस्तरीय मुकाबले में सात किलोमीटर रेस में पहला स्थान हासिल किया।