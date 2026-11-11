सात समंदर पार से खींच लाई छठ की आस्था, ऑस्ट्रेलिया से ओंगारी धाम पहुंचीं नालंदा की बेटी

जागरण संवाददाता, बिहारशरीफ। सात समंदर पार ऑस्ट्रेलिया में रहने के बावजूद भारतीय संस्कृति और परंपराओं के प्रति आस्था कम नहीं हुई है।

इसी आस्था के साथ नालंदा की बेटी अनुपमा कुमारी अपने पति प्रवीण कुमार और बच्चों के साथ ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न से छठ महापर्व मनाने सूर्य नगरी ओंगारी धाम पहुंची हैं।

पिछले पांच वर्षों से लगातार छठ व्रत कर रहीं अनुपमा इस बार अपने गृह क्षेत्र में परिवार के साथ भगवान भास्कर की आराधना करेंगी। अनुपमा मूल रूप से सरमेरा प्रखंड के हुसेना गांव की रहने वाली हैं।

मेलबर्न से पति और बच्चों के साथ आईं अनुपमा

शादी के बाद वह पति प्रवीण कुमार के साथ ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में रहने लगीं। विदेश में रहने के बावजूद उन्होंने अपनी पारंपरिक आस्था और छठ व्रत की परंपरा को कायम रखा है।