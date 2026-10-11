नालंदा में पति की शराबखोरी से छलका महिला का दर्द, जीविका दीदियों ने अवैध शराब के खिलाफ छेड़ा अभियान

संवाद सूत्र, एकंगरसराय। पति की शराबखोरी से परेशान एक महिला की पीड़ा ने गांव में अवैध शराब के खिलाफ अभियान की चिंगारी जला दी।

नगर पंचायत एकंगरसराय के वार्ड संख्या तीन स्थित बरसियावां गांव में जीविका ग्राम संगठन की बैठक के दौरान जगत बिंद की पत्नी श्यामफुल देवी अपनी व्यथा सुनाते हुए रो पड़ी।

उसने बताया कि उसका पति पिछले एक सप्ताह से लगातार शराब पी रहा है और उसके साथ मारपीट करता है। घर का सामान भी तोड़फोड़ कर बेच दिया है।

महिला की आपबीती सुन बैठक में मौजूद जीविका दीदियों ने गांव में शराब के निर्माण और बिक्री पर रोक लगाने के लिए एकजुट होकर पहल करने का निर्णय लिया। इसी क्रम में एक घर से करीब 30 लीटर शराब बरामद हुई। पुलिस ने शराब जब्त कर प्राथमिकी दर्ज की है।

प्रखंड परियोजना प्रबंधक जीविका अनिल कुमार सिंह ने बताया कि ग्राम संगठन की बैठक के दौरान महिला की परेशानी सामने आने के बाद जीविका दीदियों ने शराब के अवैध कारोबार के खिलाफ कार्रवाई की पहल की। ग्रामीणों ने पहले ही तेल्हारा थाने की पुलिस को गांव में शराब बनाने और बेचने की सूचना दी थी।