संवाद सूत्र, हरनौत। हरनौत के पोरई मोहल्ला में सोमवार सुबह घरेलू विवाद ने खूनी रूप ले लिया। किसान डिकेश यादव उर्फ डकलेश ने 44 वर्षीया पत्नी निर्मला देवी की गला दबाकर हत्या कर दी। घटना के बाद वह भाग निकला। बेटे के छठ घाट से लौटने पर घटना का खुलासा हुआ। पुलिस की टीम पहुंची।

बताया जाता है कि डीकेश के यहां छठ नहीं होता था। लेकिन डिकेश का पुत्र अन्य व्रतियों को सहयोग के लिए सबनहुआ छठ घाट पर गया हुआ था। घर में निर्मला देवी अकेली थीं। इसी दौरान पति-पत्नी के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ। आरोप है कि विवाद बढ़ने पर डिकेश ने अवसर देखकर निर्मला देवी का गला दबा दिया और उनका पार्थिव शरीर कमरे में छोड़कर भाग निकला।

डिकेश की नातिन ने किया घटना का खुलासा स्थानीय लोगों के अनुसार डिकेश का हरनौत बाजार में किसी के घर उठना-बैठना होता था। इसी बात को लेकर पति-पत्नी के बीच अक्सर कलह होती थी। सोमवार को भी इसी बात पर विवाद होने की चर्चा है। हालांकि हत्या के सही कारणों का पता पुलिस जांच के बाद ही चल सकेगा।