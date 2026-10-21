नालंदा में नाश्ता परोसने में देरी पर हिंसक बवाल, होटल संचालक पर चाकू से हमला; हिरासत में 2 आरोपी

संवाद सहयोगी, हिलसा। शहर के बस स्टैंड स्थित एक होटल में सोमवार की देर रात नाश्ता परोसने में हुई देरी को लेकर जमकर बवाल हो गया। होटल संचालक के साथ मारपीट की गई और चाकू से हमला करने का भी आरोप है।

घटना के बाद इलाके में अफरातफरी मच गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित करते हुए पूछताछ के लिए दो लोगों को हिरासत में लिया। एहतियातन काली स्थान में चल रहे जागरण कार्यक्रम को भी बंद करा दिया गया।