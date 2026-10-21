मधुबनी: किस्त के विवाद में 22 वर्षीय नवविवाहिता की हत्या, पति के दोस्त ने मायके पहुंचकर घोंपा चाकू 

जागरण संवाददाता, भैरवस्थान (मधुबनी)। भैरवस्थान थाना क्षेत्र के सर्वसीमा गांव में एक 22 वर्षीय नवविवाहिता की उसके मायके में चाकू घोंपकर नृशंस हत्या कर दी गई। मृतका की पहचान काजल कुमारी के रूप में हुई है। घटना के बाद गांव में सनसनी फैल गई।

जानकारी के मुताबिक, दरभंगा के सोनपुर गांव में रहने वाले काजल के पति शिवम कुमार ने अपने दोस्त जतिन कामती को एक बाइक खरीदवाई थी।

दो माह की किस्त जतिन ने लेकर जमा नहीं की थी। इसी बात को लेकर जतिन और शिवम के बीच फोन पर झंझट हो रहा था।

सोमवार संध्या काजल अपने ससुराल से मायके पहुंची थी। इसी दौरान जतिन अपने एक नाबालिग मित्र के साथ काजल के मायके पहुंचा।

आरोप है कि पहले उसने काजल की मां के साथ मारपीट की और विरोध करने पर काजल को चाकू से चार वार कर मौत के घाट उतार दिया और फरार हो गया।

शव जलाने को लेकर विवाद

सोमवार रात में ही पुलिस पहुंची और शव का अंत्यपरीक्षण कराया। मृतका के मायके वाले सोमवार को शव लेकर हत्यारे जतिन के घर पर पहुंच गए और वहीं शव जलाने की बात करने लगे।

बाद में समझाने-बुझाने के बाद शव का अंतिम संस्कार गाछी में किया गया। इस मामले में जतिन और एक नाबालिग के खिलाफ मृतका की मां ने आवेदन दिया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।

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