नालंदा में मोबाइल फोन के विवाद में बुजुर्ग की हत्या, भतीजे ने ईंट मारकर ली जान

संवाद सूत्र, नगरनौसा (नालंदा)। नगरनौसा थाने क्षेत्र अंतर्गत भदरू बिगहा निवासी 60 वर्षीय दशरथ जमादार की हत्या रविवार को उनके चचेरे भतीजे ने सिर पर इंट से हमला कर कर दी। आरोप विक्रम कुमार पर लगा है।

प्रारंभिक सूचना के अनुसार, विक्रम का दशरथ जमादार से मोबाइल फोन का पैसा बकाया रखने का विवाद था। आरोपित विक्रम मोबाइल फोन का पैसा मांगता था, जबकि गोतिया घर के चाचा दशरथ मोबाइल फोन लेने से इनकार करते हुए पैसा देने से मना कर दिया था।

इसी बात को लेकर रविवार सुबह लगभग नौ बजे दोनों में झगड़ा हुआ। ईंट-रोड़े चले। सिर पर ईंट से चोटिल बुजुर्ग दशरथ को चंडी के तुलसी गढ़ स्थित एक निजी क्लीनिक में ले जाया गया।,लेकिन बचाया नहीं जा सका। उन्होंने दोपहर दो बजे दम तोड़ दिया।